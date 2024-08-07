https://ria.ru/20240807/opasnost-1964781278.html
В Курской области сообщили об одиннадцатой за день ракетной опасности
В Курской области сообщили об одиннадцатой за день ракетной опасности - РИА Новости, 07.08.2024
В Курской области сообщили об одиннадцатой за день ракетной опасности
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов вновь сообщил о ракетной опасности в регионе, это одиннадцатое объявление за день. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T22:53
2024-08-07T22:53
2024-08-07T22:53
специальная военная операция на украине
курская область
алексей смирнов (политик)
происшествия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов вновь сообщил о ракетной опасности в регионе, это одиннадцатое объявление за день. "Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - говорится в сообщении Смирнова в Telegram-канале.
https://ria.ru/20240807/kursk-1964554177.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, алексей смирнов (политик) , происшествия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Происшествия, Украина, Вооруженные силы Украины
В Курской области сообщили об одиннадцатой за день ракетной опасности
Смирнов: в Курской области одиннадцатый раз за день объявили ракетную опасность