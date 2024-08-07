https://ria.ru/20240807/opasnost-1964781278.html

В Курской области сообщили об одиннадцатой за день ракетной опасности

В Курской области сообщили об одиннадцатой за день ракетной опасности - РИА Новости, 07.08.2024

В Курской области сообщили об одиннадцатой за день ракетной опасности

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов вновь сообщил о ракетной опасности в регионе, это одиннадцатое объявление за день. РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T22:53

2024-08-07T22:53

2024-08-07T22:53

специальная военная операция на украине

курская область

алексей смирнов (политик)

происшествия

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов вновь сообщил о ракетной опасности в регионе, это одиннадцатое объявление за день. "Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - говорится в сообщении Смирнова в Telegram-канале.

https://ria.ru/20240807/kursk-1964554177.html

курская область

украина

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

курская область, алексей смирнов (политик) , происшествия, украина, вооруженные силы украины