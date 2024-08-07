https://ria.ru/20240807/opasnost-1964779275.html

В Курской области вновь объявили ракетную опасность

В Курской области вновь объявили ракетную опасность - РИА Новости, 07.08.2024

В Курской области вновь объявили ракетную опасность

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов вновь сообщил о ракетной опасности в регионе, это десятое объявление за день. РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T22:32

2024-08-07T22:32

2024-08-07T22:35

специальная военная операция на украине

курская область

украина

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/06/1964334286_0:74:1280:794_1920x0_80_0_0_37f8f1177b50062852cada29d9fb9c56.jpg

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов вновь сообщил о ракетной опасности в регионе, это десятое объявление за день."Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - говорится в сообщении Смирнова в Telegram-канале.

https://ria.ru/20240807/kursk-1964554177.html

курская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

курская область, украина, вооруженные силы украины