https://ria.ru/20240807/opasnost-1964779275.html
В Курской области вновь объявили ракетную опасность
В Курской области вновь объявили ракетную опасность - РИА Новости, 07.08.2024
В Курской области вновь объявили ракетную опасность
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов вновь сообщил о ракетной опасности в регионе, это десятое объявление за день. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T22:32
2024-08-07T22:32
2024-08-07T22:35
специальная военная операция на украине
курская область
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов вновь сообщил о ракетной опасности в регионе, это десятое объявление за день."Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - говорится в сообщении Смирнова в Telegram-канале.
https://ria.ru/20240807/kursk-1964554177.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Украина, Вооруженные силы Украины
В Курской области вновь объявили ракетную опасность
В Курской области в десятый раз за день объявили ракетную опасность