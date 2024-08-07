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В Курской области отменили ракетную опасность и опасность беспилотников
В Курской области отменили ракетную опасность и опасность беспилотников - РИА Новости, 07.08.2024
В Курской области отменили ракетную опасность и опасность беспилотников
Ракетную опасность и опасность беспилотников отменили в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T22:29
2024-08-07T22:29
2024-08-07T22:29
специальная военная операция на украине
курская область
алексей смирнов (политик)
происшествия
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Ракетную опасность и опасность беспилотников отменили в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности и опасности БПЛА", - говорится в сообщении в Telegram-канале Смирнова.
https://ria.ru/20240807/tseli-1964778027.html
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курская область, алексей смирнов (политик) , происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Происшествия
В Курской области отменили ракетную опасность и опасность беспилотников
Власти: в Курской области отменили ракетную опасность и опасность БПЛА