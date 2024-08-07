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В двух округах Херсонской области объявили ракетную опасность

В двух округах Херсонской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 07.08.2024

В двух округах Херсонской области объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена в Скадовском и Чаплынском муниципальных округах Херсонской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T14:52

2024-08-07T14:52

2024-08-07T14:52

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безопасность

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Скадовском и Чаплынском муниципальных округах Херсонской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Владимир Сальдо. "В Скадовском МО объявлена ракетная опасность! Оперативные службы приведены в повышенную готовность", - написал он. Позднее Сальдо сообщил, что в Чаплынском муниципальном округе также объявлена ракетная опасность. Губернатор призвал жителей соблюдать спокойствие и быть внимательными, а в случае необходимости звонить на единый номер вызова пожарно-спасательного подразделения "112".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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херсонская область , владимир сальдо, россия, безопасность, вооруженные силы украины