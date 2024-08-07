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В Курской области отменили ракетную опасность
В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 07.08.2024
В Курской области отменили ракетную опасность
Ракетная опасность отменена в Курской области спустя 29 минут, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своём Telegram-канале. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T09:50
2024-08-07T09:50
2024-08-07T09:50
специальная военная операция на украине
курская область
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ВОРОНЕЖ, 7 авг - РИА Новости. Ракетная опасность отменена в Курской области спустя 29 минут, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своём Telegram-канале.Ракетная опасность была объявлена в ночь на среду в 00:22 мск. Сигнал был отменён спустя 7 часов 12 минут в 7:34. Повторно сигнал был запущен в 8:54 и продлился 17 минут. В следующий раз предупредили об опасности в 9:13. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - сообщил Смирнов.
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курская область
Специальная военная операция на Украине, Курская область
В Курской области отменили ракетную опасность
Смирнов: в Курской области отменили ракетную опасность спустя 29 минут