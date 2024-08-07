https://ria.ru/20240807/opasnost-1964565221.html
В Курской области объявили ракетную опасность
В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 07.08.2024
В Курской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Курской области утром в среду, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своём Telegram-канале. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T09:24
2024-08-07T09:24
2024-08-07T09:24
специальная военная операция на украине
курская область
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ВОРОНЕЖ, 7 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Курской области утром в среду, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своём Telegram-канале.Ракетная опасность была объявлена в ночь на среду в 00:22 мск. Сигнал был отменён спустя 7 часов 12 минут в 7:34. Повторно сигнал был запущен в 8:54 и продлился 17 минут. "Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - сообщил Смирнов.
https://ria.ru/20240805/ukraina-1964163989.html
курская область
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курская область
Специальная военная операция на Украине, Курская область
В Курской области объявили ракетную опасность
Смирнов: в Курской области объявили ракетную опасность