https://ria.ru/20240807/opasnost-1964564741.html
В Курской области отменили ракетную опасность
В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 07.08.2024
В Курской области отменили ракетную опасность
Ракетная опасность отменена в Курской области спустя 17 минут, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своём Telegram-канале. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T09:22
2024-08-07T09:22
2024-08-07T09:24
специальная военная операция на украине
курская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/06/1964521698_0:274:867:762_1920x0_80_0_0_99892e657faf209a76f805561f9d4c75.jpg
ВОРОНЕЖ, 7 авг - РИА Новости. Ракетная опасность отменена в Курской области спустя 17 минут, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своём Telegram-канале.Ракетная опасность была объявлена в 00.22 мск. Сигнал был отменён спустя 7 часов 12 минут - в 7.34. Повторно сигнал был запущен в 8.54. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - написал Смирнов.
https://ria.ru/20240725/vsu-1961875836.html
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/06/1964521698_0:193:867:843_1920x0_80_0_0_49d3f631158d83375ad47d33c1661e22.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область
Специальная военная операция на Украине, Курская область
В Курской области отменили ракетную опасность
В Курской области отменили ракетную опасность спустя 17 минут