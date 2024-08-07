https://ria.ru/20240807/opasnost-1964562602.html
В Белгородской области объявили ракетную опасность
В Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 07.08.2024
В Белгородской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода, Белгородского района и Шебекинского округа, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T09:08
2024-08-07T09:08
2024-08-07T10:33
специальная военная операция на украине
белгород
белгородский район
шебекино
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БЕЛГОРОД, 7 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода, Белгородского района и Шебекинского округа, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков."Город Белгород и Белгородский район, Шебекино и Шебекинский округ - ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
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белгород, белгородский район, шебекино
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, Шебекино
В Белгородской области объявили ракетную опасность
Гладков: в Белгороде, Белгородском районе и Шебекино объявили ракетную опасность