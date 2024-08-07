https://ria.ru/20240807/opasnost-1964547532.html
В Липецкой области объявили воздушную опасность
В Липецкой области объявили воздушную опасность - РИА Новости, 07.08.2024
В Липецкой области объявили воздушную опасность
Воздушная опасность объявлена в Липецкой области, сообщило ГУМЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T05:24
2024-08-07T05:24
2024-08-07T05:24
липецкая область
происшествия
россия
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Воздушная опасность объявлена в Липецкой области, сообщило ГУМЧС по региону в Telegram-канале. "Объявлен желтый уровень "Воздушная опасность" по Липецкой области", - говорится в сообщении.
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липецкая область, происшествия, россия
Липецкая область, Происшествия, Россия
В Липецкой области объявили воздушную опасность
ГУМЧС: в Липецкой области объявили воздушную опасность