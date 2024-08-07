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В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 07.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:58 07.08.2024 (обновлено: 04:03 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/opasnost-1964543180.html
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 07.08.2024
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки беспилотников объявлена на территории Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T03:58
2024-08-07T04:03
специальная военная операция на украине
воронежская область
происшествия
россия
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена на территории Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале."Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове", - написал он.
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воронежская область
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воронежская область, происшествия, россия, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Происшествия, Россия, Александр Гусев (губернатор)
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников

Гусев: на территории Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс
Зенитный ракетный комплекс - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Зенитный ракетный комплекс. Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена на территории Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.
"Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове", - написал он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВоронежская областьПроисшествияРоссияАлександр Гусев (губернатор)
 
 
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