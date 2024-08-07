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В Курской области объявили ракетную опасность
В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 07.08.2024
В Курской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своём Telegram-канале. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T00:26
2024-08-07T00:26
2024-08-07T00:27
специальная военная операция на украине
курская область
происшествия
россия
алексей смирнов (политик)
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своём Telegram-канале."Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами", - написал Смирнов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область, происшествия, россия, алексей смирнов (политик)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Происшествия, Россия, Алексей Смирнов (политик)
В Курской области объявили ракетную опасность
Врио губернатора Смирнов: в Курской области объявили ракетную опасность