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В Белгородском районе и Шебекино вновь объявили ракетную опасность
В Белгородском районе и Шебекино вновь объявили ракетную опасность - РИА Новости, 07.08.2024
В Белгородском районе и Шебекино вновь объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском округе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T15:26
2024-08-07T15:26
2024-08-07T15:41
специальная военная операция на украине
белгородский район
шебекино
белгород
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 7 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском округе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Город Белгород и Белгородский район, Шебекино и Шебекинский округ - ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородский район, шебекино, белгород, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородский район, Шебекино, Белгород, Вячеслав Гладков
В Белгородском районе и Шебекино вновь объявили ракетную опасность
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