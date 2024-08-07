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Пользователи смогут подключиться к программе долгосрочных сбережений онлайн - РИА Новости, 07.08.2024
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15:15 07.08.2024
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Пользователи смогут подключиться к программе долгосрочных сбережений онлайн
Пользователи смогут подключиться к программе долгосрочных сбережений онлайн - РИА Новости, 07.08.2024
Пользователи смогут подключиться к программе долгосрочных сбережений онлайн
Пользователи теперь смогут подключиться к программе долгосрочных сбережений (18+) с ВТБ Пенсионный фонд и вносить средства на счет через онлайн-приложение банка РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T15:15
2024-08-07T15:15
россия
втб (банк)
банки
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Пользователи теперь смогут подключиться к программе долгосрочных сбережений (18+) с ВТБ Пенсионный фонд и вносить средства на счет через онлайн-приложение банка (18+), сообщает пресс-служба кредитной организации. Для заключения договора клиентам банка не нужно заполнять онлайн-форму вручную. Сервис сам предзаполняет необходимые поля (ФИО, СНИЛС, ИНН и адрес электронной почты), если эта информация есть у банка. После пополнения счета на номер клиента придет СМС с кодом. Введите его – и договор с НПФ ВТБ будет подписан автоматически, говорится в сообщении. "Теперь наши клиенты могут в любое время заключить договор по ПДС без дополнительной идентификации и настроить платеж для внесения взносов на счет и получения господдержки. Программа позволяет людям накопить на стратегические цели с поддержкой от государства &lt;…&gt;. При этом деньги на счетах защищены как от отрицательных инвестиционных результатов, так и от потерь в случае непредвиденных обстоятельств", – отметил старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер, слова которого привели в пресс-службе. Там напомнили, что 3 мая ВТБ Пенсионный фонд завершил реорганизацию в форме присоединения к нему НПФ "Открытие". Перевод пенсионных средств произошел автоматически.
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Артем Смирнов
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РИА Новости
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4.7
96
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россия, втб (банк), банки
Россия, ВТБ (банк), Банки

Пользователи смогут подключиться к программе долгосрочных сбережений онлайн

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМужчина идет по одной из улиц
Мужчина идет по одной из улиц - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Пользователи теперь смогут подключиться к программе долгосрочных сбережений (18+) с ВТБ Пенсионный фонд и вносить средства на счет через онлайн-приложение банка (18+), сообщает пресс-служба кредитной организации.
Для заключения договора клиентам банка не нужно заполнять онлайн-форму вручную. Сервис сам предзаполняет необходимые поля (ФИО, СНИЛС, ИНН и адрес электронной почты), если эта информация есть у банка. После пополнения счета на номер клиента придет СМС с кодом. Введите его – и договор с НПФ ВТБ будет подписан автоматически, говорится в сообщении.
Отделение банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
Выдача ипотеки физлицам в ВТБ за 7 месяцев выросла до 780 млрд рублей
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"Теперь наши клиенты могут в любое время заключить договор по ПДС без дополнительной идентификации и настроить платеж для внесения взносов на счет и получения господдержки. Программа позволяет людям накопить на стратегические цели с поддержкой от государства <…>. При этом деньги на счетах защищены как от отрицательных инвестиционных результатов, так и от потерь в случае непредвиденных обстоятельств", – отметил старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер, слова которого привели в пресс-службе.
Там напомнили, что 3 мая ВТБ Пенсионный фонд завершил реорганизацию в форме присоединения к нему НПФ "Открытие". Перевод пенсионных средств произошел автоматически.
 
РоссияВТБ (банк)Банки
 
 
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