https://ria.ru/20240807/onlayn-prilozhenie-1964667431.html

Пользователи смогут подключиться к программе долгосрочных сбережений онлайн

Пользователи смогут подключиться к программе долгосрочных сбережений онлайн - РИА Новости, 07.08.2024

Пользователи смогут подключиться к программе долгосрочных сбережений онлайн

Пользователи теперь смогут подключиться к программе долгосрочных сбережений (18+) с ВТБ Пенсионный фонд и вносить средства на счет через онлайн-приложение банка РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T15:15

2024-08-07T15:15

2024-08-07T15:15

россия

втб (банк)

банки

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Пользователи теперь смогут подключиться к программе долгосрочных сбережений (18+) с ВТБ Пенсионный фонд и вносить средства на счет через онлайн-приложение банка (18+), сообщает пресс-служба кредитной организации. Для заключения договора клиентам банка не нужно заполнять онлайн-форму вручную. Сервис сам предзаполняет необходимые поля (ФИО, СНИЛС, ИНН и адрес электронной почты), если эта информация есть у банка. После пополнения счета на номер клиента придет СМС с кодом. Введите его – и договор с НПФ ВТБ будет подписан автоматически, говорится в сообщении. "Теперь наши клиенты могут в любое время заключить договор по ПДС без дополнительной идентификации и настроить платеж для внесения взносов на счет и получения господдержки. Программа позволяет людям накопить на стратегические цели с поддержкой от государства <…>. При этом деньги на счетах защищены как от отрицательных инвестиционных результатов, так и от потерь в случае непредвиденных обстоятельств", – отметил старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер, слова которого привели в пресс-службе. Там напомнили, что 3 мая ВТБ Пенсионный фонд завершил реорганизацию в форме присоединения к нему НПФ "Открытие". Перевод пенсионных средств произошел автоматически.

https://realty.ria.ru/20240802/ipoteka-1963603638.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, втб (банк), банки