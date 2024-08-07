https://ria.ru/20240807/olenevodstvo-1964551582.html

На Чукотке начнут преподавать основы оленеводства

На Чукотке начнут преподавать основы оленеводства - РИА Новости, 07.08.2024

На Чукотке начнут преподавать основы оленеводства

Основы оленеводства начнут преподавать в национальном селе Чукотки, сообщает губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов в своем... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T06:53

2024-08-07T06:53

2024-08-07T06:53

общество

чукотка

чукотский автономный округ

владислав кузнецов

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ХАБАРОВСК, 7 авг - РИА Новости. Основы оленеводства начнут преподавать в национальном селе Чукотки, сообщает губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов в своем Telegram-канале. "Занятия по основам оленеводства начнутся в школе села Амгуэмы с 1 сентября. Учитель родного языка Дарья Владимировна Щербинина подготовила учебные курсы, которые основаны на культуре и традициях нашего округа. Сейчас курса два: для 1-4 классов и для ребят 7-8 классов", - написал Кузнецов. По его словам, в начальной школе ученики смогут лучше узнать родной язык по курсу "В гостях у дедушки Эпей", а в средней школе - будут изучать курс "Оленеводство - наше всё", который поможет не только узнать больше об оленеводстве, но и расширить умения и навыки в этой сфере. Кузнецов указал, что такие занятия позволят школьникам определиться с будущей профессией. Вопросы обновления кадров, привлечения молодежи в оленеводство - одни из самых принципиальных для развития отрасли в округе, отметил он. Дополнительные занятия будут проводить один раз в неделю. А если опыт будет успешным, такие курсы появятся и в других школах национальных сел, заключил Кузнецов.

https://ria.ru/20240410/granty-1939064032.html

https://ria.ru/20240605/nauka-1950411065.html

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общество, чукотка, чукотский автономный округ, владислав кузнецов