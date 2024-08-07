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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе - РИА Новости, 07.08.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе
Взрыв прогремел в Одессе на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T20:03
2024-08-07T20:03
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Взрыв прогремел в Одессе на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Одессе прозвучал взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". На данный момент в Одесской области звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе
"Общественное": в Одессе на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв