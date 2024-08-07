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В Кишиневе провели около 70 обысков под эгидой Европола - РИА Новости, 07.08.2024
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22:41 07.08.2024
https://ria.ru/20240807/obyski-1964780590.html
В Кишиневе провели около 70 обысков под эгидой Европола
В Кишиневе провели около 70 обысков под эгидой Европола - РИА Новости, 07.08.2024
В Кишиневе провели около 70 обысков под эгидой Европола
Молдавские правоохранительные органы совместно с румынскими коллегами под эгидой Европола и Евроюста провели около 70 обысков в Кишиневе в рамках масштабной... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T22:41
2024-08-07T22:41
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КИШИНЕВ, 7 авг - РИА Новости. Молдавские правоохранительные органы совместно с румынскими коллегами под эгидой Европола и Евроюста провели около 70 обысков в Кишиневе в рамках масштабной операции Deep fake, сообщили в генеральном инспекторате полиции Молдавии, не уточнив ее детали. &quot;Сегодня, 7 августа, сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью совместно с прокурорами Прокуратуры по борьбе с оргпреступностью и румынскими коллегами под эгидой Европола и Евроюста проводят уголовное расследование в рамках масштабной операции под названием Deep fake. В столице проведено около 70 обысков&quot;, - говорится в сообщении, опубликованном на странице молдавской полиции в соцсети Facebook*.Уточняется, что обыски в рамках операции Deep fake еще продолжаются.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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в мире, кишинев, молдавия, россия, европол
В мире, Кишинев, Молдавия, Россия, Европол
В Кишиневе провели около 70 обысков под эгидой Европола

Правоохранители Молдавии провели в Кишиневе около 70 обысков под эгидой Европола

© Flickr / Pieter v MarionПолиция Молдавии
Полиция Молдавии - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© Flickr / Pieter v Marion
Полиция Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 7 авг - РИА Новости. Молдавские правоохранительные органы совместно с румынскими коллегами под эгидой Европола и Евроюста провели около 70 обысков в Кишиневе в рамках масштабной операции Deep fake, сообщили в генеральном инспекторате полиции Молдавии, не уточнив ее детали.
«

"Сегодня, 7 августа, сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью совместно с прокурорами Прокуратуры по борьбе с оргпреступностью и румынскими коллегами под эгидой Европола и Евроюста проводят уголовное расследование в рамках масштабной операции под названием Deep fake. В столице проведено около 70 обысков", - говорится в сообщении, опубликованном на странице молдавской полиции в соцсети Facebook*.

Уточняется, что обыски в рамках операции Deep fake еще продолжаются.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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