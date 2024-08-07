https://ria.ru/20240807/obstrel-1964641369.html
Жительница Колотиловки в Белгородской области пострадала при обстреле ВСУ
Жительница Колотиловки в Белгородской области пострадала при обстреле ВСУ - РИА Новости, 07.08.2024
Жительница Колотиловки в Белгородской области пострадала при обстреле ВСУ
Женщина из села Колотиловка Краснояружского района Белгородской области была контужена во время обстрела со стороны Украины, ее госпитализируют, сообщил... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T13:51
2024-08-07T13:51
2024-08-07T13:51
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
украина
сумская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/15/1934733078_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_61a85891ad6aab5e16608ce864deb075.jpg
БЕЛГОРОД, 7 авг - РИА Новости. Женщина из села Колотиловка Краснояружского района Белгородской области была контужена во время обстрела со стороны Украины, ее госпитализируют, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "ВСУ продолжают наносить удары. Под обстрел попало село Колотиловка Краснояружского района. По предварительной информации, ранен один мирный житель. Женщина с контузией самостоятельно обратилась в районную больницу. Врачами оказана вся необходимая помощь, для дальнейшего прохождения лечения бригада СМП доставляет ее в областную клиническую больницу", - написал Гладков. Он добавил, что в результате прямых попаданий снарядов в селе разрушены один частный дом и два гаража, огнём уничтожены два легковых автомобиля. В двух социальных объектах пробиты кровли и выбиты окна. Краснояружский район Белгородской области граничит с Сумской областью Украины.
https://ria.ru/20240807/vsu-1964629073.html
https://ria.ru/20240806/obstrel-1964502354.html
белгородская область
украина
сумская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/15/1934733078_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d8c77b0a777e69598137c5edc9201d4e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, украина, сумская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Украина, Сумская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Жительница Колотиловки в Белгородской области пострадала при обстреле ВСУ
Гладков: при обстреле белгородского села Колотиловка пострадала женщина