https://ria.ru/20240807/obstrel-1964641369.html

Жительница Колотиловки в Белгородской области пострадала при обстреле ВСУ

Жительница Колотиловки в Белгородской области пострадала при обстреле ВСУ - РИА Новости, 07.08.2024

Жительница Колотиловки в Белгородской области пострадала при обстреле ВСУ

Женщина из села Колотиловка Краснояружского района Белгородской области была контужена во время обстрела со стороны Украины, ее госпитализируют, сообщил... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T13:51

2024-08-07T13:51

2024-08-07T13:51

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

украина

сумская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 7 авг - РИА Новости. Женщина из села Колотиловка Краснояружского района Белгородской области была контужена во время обстрела со стороны Украины, ее госпитализируют, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "ВСУ продолжают наносить удары. Под обстрел попало село Колотиловка Краснояружского района. По предварительной информации, ранен один мирный житель. Женщина с контузией самостоятельно обратилась в районную больницу. Врачами оказана вся необходимая помощь, для дальнейшего прохождения лечения бригада СМП доставляет ее в областную клиническую больницу", - написал Гладков. Он добавил, что в результате прямых попаданий снарядов в селе разрушены один частный дом и два гаража, огнём уничтожены два легковых автомобиля. В двух социальных объектах пробиты кровли и выбиты окна. Краснояружский район Белгородской области граничит с Сумской областью Украины.

https://ria.ru/20240807/vsu-1964629073.html

https://ria.ru/20240806/obstrel-1964502354.html

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сумская область

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Дарья Буймова

происшествия, белгородская область, украина, сумская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины