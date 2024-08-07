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Жительница Колотиловки в Белгородской области пострадала при обстреле ВСУ - РИА Новости, 07.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:51 07.08.2024
https://ria.ru/20240807/obstrel-1964641369.html
Жительница Колотиловки в Белгородской области пострадала при обстреле ВСУ
Жительница Колотиловки в Белгородской области пострадала при обстреле ВСУ - РИА Новости, 07.08.2024
Жительница Колотиловки в Белгородской области пострадала при обстреле ВСУ
Женщина из села Колотиловка Краснояружского района Белгородской области была контужена во время обстрела со стороны Украины, ее госпитализируют, сообщил... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T13:51
2024-08-07T13:51
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
украина
сумская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 7 авг - РИА Новости. Женщина из села Колотиловка Краснояружского района Белгородской области была контужена во время обстрела со стороны Украины, ее госпитализируют, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "ВСУ продолжают наносить удары. Под обстрел попало село Колотиловка Краснояружского района. По предварительной информации, ранен один мирный житель. Женщина с контузией самостоятельно обратилась в районную больницу. Врачами оказана вся необходимая помощь, для дальнейшего прохождения лечения бригада СМП доставляет ее в областную клиническую больницу", - написал Гладков. Он добавил, что в результате прямых попаданий снарядов в селе разрушены один частный дом и два гаража, огнём уничтожены два легковых автомобиля. В двух социальных объектах пробиты кровли и выбиты окна. Краснояружский район Белгородской области граничит с Сумской областью Украины.
https://ria.ru/20240807/vsu-1964629073.html
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происшествия, белгородская область, украина, сумская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Украина, Сумская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Жительница Колотиловки в Белгородской области пострадала при обстреле ВСУ

Гладков: при обстреле белгородского села Колотиловка пострадала женщина

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда после обстрела Белгорода со стороны ВСУ.
Фрагмент снаряда после обстрела Белгорода со стороны ВСУ. - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Фрагмент снаряда после обстрела Белгорода со стороны ВСУ.. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 7 авг - РИА Новости. Женщина из села Колотиловка Краснояружского района Белгородской области была контужена во время обстрела со стороны Украины, ее госпитализируют, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"ВСУ продолжают наносить удары. Под обстрел попало село Колотиловка Краснояружского района. По предварительной информации, ранен один мирный житель. Женщина с контузией самостоятельно обратилась в районную больницу. Врачами оказана вся необходимая помощь, для дальнейшего прохождения лечения бригада СМП доставляет ее в областную клиническую больницу", - написал Гладков.
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Он добавил, что в результате прямых попаданий снарядов в селе разрушены один частный дом и два гаража, огнём уничтожены два легковых автомобиля. В двух социальных объектах пробиты кровли и выбиты окна.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьУкраинаСумская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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