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Врио главы Курской области оценил обстановку в регионе - РИА Новости, 07.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:59 07.08.2024 (обновлено: 13:07 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/obstanovka-1964622917.html
Врио главы Курской области оценил обстановку в регионе
Врио главы Курской области оценил обстановку в регионе - РИА Новости, 07.08.2024
Врио главы Курской области оценил обстановку в регионе
Оперативная обстановка в Курской области контролируемая, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T12:59
2024-08-07T13:07
курская область
алексей смирнов (политик)
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Оперативная обстановка в Курской области контролируемая, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. "Региональный оперативный штаб работает круглосуточно. Обстановка в области контролируемая", - написал Смирнов.
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курская область
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РИА Новости
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Врио губернатора об обстановке в Курской области
Врио губернатора об обстановке в Курской области
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курская область, алексей смирнов (политик)
Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Специальная военная операция на Украине
Врио главы Курской области оценил обстановку в регионе

Врио губернатора Курской области Смирнов: обстановка в регионе контролируемая

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Оперативная обстановка в Курской области контролируемая, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
"Региональный оперативный штаб работает круглосуточно. Обстановка в области контролируемая", - написал Смирнов.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
Путину доложили обстановку в Курской области
12:50
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьАлексей Смирнов (политик)
 
 
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