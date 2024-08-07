https://ria.ru/20240807/obstanovka-1964622917.html
Врио главы Курской области оценил обстановку в регионе
Врио главы Курской области оценил обстановку в регионе - РИА Новости, 07.08.2024
Врио главы Курской области оценил обстановку в регионе
Оперативная обстановка в Курской области контролируемая, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T12:59
2024-08-07T12:59
2024-08-07T13:07
курская область
алексей смирнов (политик)
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Оперативная обстановка в Курской области контролируемая, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. "Региональный оперативный штаб работает круглосуточно. Обстановка в области контролируемая", - написал Смирнов.
https://ria.ru/20240807/kursk-1964619787.html
курская область
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Врио губернатора об обстановке в Курской области
Врио губернатора об обстановке в Курской области
2024-08-07T12:59
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курская область, алексей смирнов (политик)
Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Специальная военная операция на Украине
Врио главы Курской области оценил обстановку в регионе
Врио губернатора Курской области Смирнов: обстановка в регионе контролируемая