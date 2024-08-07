Тульская область готова оказать помощь курянам, заявил врио губернатора
Миляев: Тульская область готова оказать любую помощь жителям Курской области
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВид на Тульский Кремль со стороны Казанской набережной на закате дня
Вид на Тульский Кремль со стороны Казанской набережной на закате дня. Архивное фото
ТУЛА, 7 авг - РИА Новости. Тульская область готова оказать любую помощь жителям Курской области, сообщил врио губернатора Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.
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"Переживаем и следим за ситуацией на приграничной территории Курской области. Тульская область выражает слова поддержки курянам и готова оказать любую помощь", - говорится в сообщении.
Свою помощь Курской области предложили Республика Крым, Астраханская, Кировская, Самарская, Орловская, Липецкая, Воронежская, Белгородская, Смоленская и Тамбовская области. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье может принять детей из Курской области в оздоровительные лагеря.
ВСУ утром во вторник попытались прорваться на территорию Курской области. Минобороны России в тот же день сообщило, что украинские войска силами до 300 единиц личного состава при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы РФ в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня. По данным врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, пограничники и ВС РФ уничтожили на границе 16 единиц техники ВСУ.
В среду Минобороны РФ сообщило, что в течение ночи подразделения ВС РФ совместно с пограничными органами ФСБ России продолжали уничтожать вооруженные формирования ВСУ в районах Курской области, примыкающих к российско-украинской границе. Ведомство уточнило, что потери украинской армии составили до 260 боевиков и 50 единиц бронетехники, в том числе семь танков, восемь бронетранспортеров, три боевые машины пехоты.