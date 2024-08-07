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Тульская область готова оказать помощь курянам, заявил врио губернатора - РИА Новости, 07.08.2024
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15:47 07.08.2024 (обновлено: 15:48 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/oblast-1964679437.html
Тульская область готова оказать помощь курянам, заявил врио губернатора
Тульская область готова оказать помощь курянам, заявил врио губернатора - РИА Новости, 07.08.2024
Тульская область готова оказать помощь курянам, заявил врио губернатора
Тульская область готова оказать любую помощь жителям Курской области, сообщил врио губернатора Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T15:47
2024-08-07T15:48
курская область
россия
тульская область
вооруженные силы украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ТУЛА, 7 авг - РИА Новости. Тульская область готова оказать любую помощь жителям Курской области, сообщил врио губернатора Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале. "Переживаем и следим за ситуацией на приграничной территории Курской области. Тульская область выражает слова поддержки курянам и готова оказать любую помощь", - говорится в сообщении. Свою помощь Курской области предложили Республика Крым, Астраханская, Кировская, Самарская, Орловская, Липецкая, Воронежская, Белгородская, Смоленская и Тамбовская области. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье может принять детей из Курской области в оздоровительные лагеря. ВСУ утром во вторник попытались прорваться на территорию Курской области. Минобороны России в тот же день сообщило, что украинские войска силами до 300 единиц личного состава при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы РФ в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня. По данным врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, пограничники и ВС РФ уничтожили на границе 16 единиц техники ВСУ. В среду Минобороны РФ сообщило, что в течение ночи подразделения ВС РФ совместно с пограничными органами ФСБ России продолжали уничтожать вооруженные формирования ВСУ в районах Курской области, примыкающих к российско-украинской границе. Ведомство уточнило, что потери украинской армии составили до 260 боевиков и 50 единиц бронетехники, в том числе семь танков, восемь бронетранспортеров, три боевые машины пехоты.
https://radiosputnik.ru/20240807/pomosch-1964669772.html
https://ria.ru/20240807/kursk-1964554177.html
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курская область, россия, тульская область, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Курская область, Россия, Тульская область, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Тульская область готова оказать помощь курянам, заявил врио губернатора

Миляев: Тульская область готова оказать любую помощь жителям Курской области

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВид на Тульский Кремль со стороны Казанской набережной на закате дня
Вид на Тульский Кремль со стороны Казанской набережной на закате дня - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Вид на Тульский Кремль со стороны Казанской набережной на закате дня. Архивное фото
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ТУЛА, 7 авг - РИА Новости. Тульская область готова оказать любую помощь жителям Курской области, сообщил врио губернатора Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.
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"Переживаем и следим за ситуацией на приграничной территории Курской области. Тульская область выражает слова поддержки курянам и готова оказать любую помощь", - говорится в сообщении.
Общероссийский Народный Фронт доставил участникам СВО гуманитарную помощь. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
"Народный фронт" объявил сбор помощи бойцам, защищающим Курскую область
Вчера, 15:23
Свою помощь Курской области предложили Республика Крым, Астраханская, Кировская, Самарская, Орловская, Липецкая, Воронежская, Белгородская, Смоленская и Тамбовская области. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье может принять детей из Курской области в оздоровительные лагеря.
ВСУ утром во вторник попытались прорваться на территорию Курской области. Минобороны России в тот же день сообщило, что украинские войска силами до 300 единиц личного состава при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы РФ в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня. По данным врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, пограничники и ВС РФ уничтожили на границе 16 единиц техники ВСУ.
В среду Минобороны РФ сообщило, что в течение ночи подразделения ВС РФ совместно с пограничными органами ФСБ России продолжали уничтожать вооруженные формирования ВСУ в районах Курской области, примыкающих к российско-украинской границе. Ведомство уточнило, что потери украинской армии составили до 260 боевиков и 50 единиц бронетехники, в том числе семь танков, восемь бронетранспортеров, три боевые машины пехоты.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
Отчаянное нападение на Курскую область означает конец Украины
Вчера, 08:00
 
Курская областьРоссияТульская областьВооруженные силы УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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