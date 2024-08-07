https://ria.ru/20240807/oblast-1964669926.html

Астраханская область готова принять эвакуированных жителей Курской области

Астраханская область готова принять эвакуированных жителей Курской области - РИА Новости, 07.08.2024

Астраханская область готова принять эвакуированных жителей Курской области

Астраханская область готова оказать помощь пострадавшим от ВСУ жителям Курской области и принять эвакуированных, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин в... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T15:24

2024-08-07T15:24

2024-08-07T15:24

курская область

россия

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 авг - РИА Новости. Астраханская область готова оказать помощь пострадавшим от ВСУ жителям Курской области и принять эвакуированных, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин в Telegram, отметив, что российские военные мужественно отражают атаку."Укронацисты атаковали приграничные населенные пункты Курской области. Пострадали местные жители, в том числе дети", - написал он."Созвонился с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Алексеем Борисовичем Смирновым. Мы готовы оказать всю необходимую помощь, принять у себя эвакуированных граждан", - добавил Бабушкин. ВСУ утром 6 августа попытались прорваться на территорию Курской области. Минобороны России сообщало, что украинские войска силами до 300 единиц личного состава при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы РФ в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня. По данным врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, пограничники и ВС РФ уничтожили на границе 16 единиц техники ВСУ. Также утром в среду помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов сообщил, что в результате обстрелов в Курской области ранения и травмы получили 24 человека, в том числе шесть детей. После нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела о теракте, убийстве, незаконном ношении оружия и другие, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко. В среду Минобороны РФ сообщило, что в течение ночи подразделения ВС РФ совместно с пограничными органами ФСБ России продолжали уничтожать вооруженные формирования ВСУ в районах Курской области, примыкающих к российско-украинской границе. Ведомство уточнило, что потери украинской армии составили до 260 боевиков и 50 единиц бронетехники, в том числе семь танков, восемь бронетранспортеров, три боевые машины пехоты.

https://ria.ru/20240807/putin--1964649472.html

https://ria.ru/20240807/kursk-1964554177.html

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курская область, россия, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)