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Астраханская область готова принять эвакуированных жителей Курской области - РИА Новости, 07.08.2024
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15:24 07.08.2024
https://ria.ru/20240807/oblast-1964669926.html
Астраханская область готова принять эвакуированных жителей Курской области
Астраханская область готова принять эвакуированных жителей Курской области - РИА Новости, 07.08.2024
Астраханская область готова принять эвакуированных жителей Курской области
Астраханская область готова оказать помощь пострадавшим от ВСУ жителям Курской области и принять эвакуированных, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин в... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T15:24
2024-08-07T15:24
курская область
россия
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 авг - РИА Новости. Астраханская область готова оказать помощь пострадавшим от ВСУ жителям Курской области и принять эвакуированных, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин в Telegram, отметив, что российские военные мужественно отражают атаку."Укронацисты атаковали приграничные населенные пункты Курской области. Пострадали местные жители, в том числе дети", - написал он."Созвонился с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Алексеем Борисовичем Смирновым. Мы готовы оказать всю необходимую помощь, принять у себя эвакуированных граждан", - добавил Бабушкин. ВСУ утром 6 августа попытались прорваться на территорию Курской области. Минобороны России сообщало, что украинские войска силами до 300 единиц личного состава при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы РФ в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня. По данным врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, пограничники и ВС РФ уничтожили на границе 16 единиц техники ВСУ. Также утром в среду помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов сообщил, что в результате обстрелов в Курской области ранения и травмы получили 24 человека, в том числе шесть детей. После нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела о теракте, убийстве, незаконном ношении оружия и другие, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко. В среду Минобороны РФ сообщило, что в течение ночи подразделения ВС РФ совместно с пограничными органами ФСБ России продолжали уничтожать вооруженные формирования ВСУ в районах Курской области, примыкающих к российско-украинской границе. Ведомство уточнило, что потери украинской армии составили до 260 боевиков и 50 единиц бронетехники, в том числе семь танков, восемь бронетранспортеров, три боевые машины пехоты.
https://ria.ru/20240807/putin--1964649472.html
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курская область, россия, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
Астраханская область готова принять эвакуированных жителей Курской области

Астраханская область готова помочь пострадавшим от ВСУ жителям Курской области

© Фото : соцсетиГорнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Курской области после обстрела ВСУ
Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Курской области после обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© Фото : соцсети
Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Курской области после обстрела ВСУ
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 авг - РИА Новости. Астраханская область готова оказать помощь пострадавшим от ВСУ жителям Курской области и принять эвакуированных, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин в Telegram, отметив, что российские военные мужественно отражают атаку.
«
"Укронацисты атаковали приграничные населенные пункты Курской области. Пострадали местные жители, в том числе дети", - написал он.
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"Созвонился с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Алексеем Борисовичем Смирновым. Мы готовы оказать всю необходимую помощь, принять у себя эвакуированных граждан", - добавил Бабушкин.
ВСУ утром 6 августа попытались прорваться на территорию Курской области. Минобороны России сообщало, что украинские войска силами до 300 единиц личного состава при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы РФ в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня. По данным врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, пограничники и ВС РФ уничтожили на границе 16 единиц техники ВСУ. Также утром в среду помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов сообщил, что в результате обстрелов в Курской области ранения и травмы получили 24 человека, в том числе шесть детей. После нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела о теракте, убийстве, незаконном ношении оружия и другие, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
В среду Минобороны РФ сообщило, что в течение ночи подразделения ВС РФ совместно с пограничными органами ФСБ России продолжали уничтожать вооруженные формирования ВСУ в районах Курской области, примыкающих к российско-украинской границе. Ведомство уточнило, что потери украинской армии составили до 260 боевиков и 50 единиц бронетехники, в том числе семь танков, восемь бронетранспортеров, три боевые машины пехоты.
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