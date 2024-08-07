https://ria.ru/20240807/oblast-1964622127.html

Условия для работы и жизни в Липецкой области представили будущим врачам

Условия для работы и жизни в Липецкой области представили будущим врачам - РИА Новости, 07.08.2024

Условия для работы и жизни в Липецкой области представили будущим врачам

Делегация в составе более 260 студентов-медиков вузов Центрального федерального округа РФ побывала в Липецкой области по приглашению местных властей и... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T12:56

2024-08-07T12:56

2024-08-07T12:56

липецкая область

липецкая область

россия

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 7 авг – РИА Новости. Делегация в составе более 260 студентов-медиков вузов Центрального федерального округа РФ побывала в Липецкой области по приглашению местных властей и познакомилась с мерами поддержки врачей, условиями для жизни и работы, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Цель мероприятия – привлечь в Липецкую область специалистов для восполнения дефицита врачей и медработников среднего звена в региональных учреждениях здравоохранения. Особенно не хватает в регионе специалистов узкого профиля, уточнил губернатор. По словам Артамонова, для решения кадровой проблемы в регионе разработаны и активно используются меры поддержки, которые могут получить выпускники медвузов, приехавшие работать в Липецкую область. В ходе визита будущих врачей провезли по районам области, показали участки для строительства домов, которые они смогут получить бесплатно, если приедут работать в регион, рассказали об инфраструктуре муниципалитетов, о спортивных и культурных объектах, показали больницы и поликлиники, их оснащение. "Врачам в Липецкой области мы рады. Готовы помочь с переездом и жильем, оформлением ребенка в детский сад и школу. Дефицитным специальностям выплачиваем по полтора миллиона", — отметил Артамонов. Он пояснил, что помимо федеральных выплат с июня 2022 года в Липецкой области реализуется программа "Губернаторские полтора миллиона". До этого, с 2019 года выплачивался губернаторский миллион. Эта господдержка – часть большой работы по привлечению медицинских кадров в сферу здравоохранения региона в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Артамонов уточнил, что региональные меры не подменяют, а дополняют федеральную программу "Земский доктор", поэтому при трудоустройстве в сельскую больницу в общей сложности медики смогут получить от 2,5 до 3 миллионов рублей. В дополнение к этому новым специалистам полагается возмещение расходов за наем жилья в размере от 10 до 15 тысяч рублей в течение всего срока работы в здравоохранении Липецкой области и социальная выплата на строительство и приобретение жилья. Предусмотрены и другие единовременные и ежемесячные выплаты из регионального бюджета для сотрудников со средним медицинским образованием и ординаторов, обучающихся в рамках целевого приема. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, за пять лет активной работы в регион приехало более тысячи новых врачей, из них 177 специалистов по программе "Губернаторские полтора миллиона", 133 врача трудоустроились по программе "Земский доктор", 78 фельдшеров трудоустроены по программе "Земский фельдшер". Еще почти 960 молодых специалистов приедут работать в медучреждения Липецкой области из числа студентов-целевиков. "А уже следующей осенью откроем в регионе свой медвуз. Начнем с самых дефицитных специальностей. Потом будем расширяться", – дополнил в своем официальном телеграм-канале Артамонов.

https://ria.ru/20240523/sovet-1947781301.html

https://ria.ru/20240522/ukomplektovannost-1947772901.html

https://ria.ru/20240229/obuchenie-1930301950.html

липецкая область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

липецкая область, россия, игорь артамонов