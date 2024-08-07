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В Новосибирске мужчина затушил Вечный огонь алкоголем
В Новосибирске мужчина затушил Вечный огонь алкоголем - РИА Новости, 07.08.2024
В Новосибирске мужчина затушил Вечный огонь алкоголем
Новосибирский областной суд приговорил к семи месяцам колонии-поселения 22-летнего жителя Новосибирска, который в пьяном виде затушил алкоголем Вечный огонь на... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T11:56
2024-08-07T11:56
2024-08-07T11:56
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НОВОСИБИРСК, 7 авг – РИА Новости. Новосибирский областной суд приговорил к семи месяцам колонии-поселения 22-летнего жителя Новосибирска, который в пьяном виде затушил алкоголем Вечный огонь на Монументе славы, сообщила прокуратура региона. "С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил мужчину к семи месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Приговор суда в законную силу не вступил", - говорится в сообщении.Молодой человек был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 354.1 УК РФ (публичное осквернение символов воинской славы России и оскорбление памяти защитников отечества). Гособвинение по делу поддержал заместитель прокурора Новосибирской области Игорь Мищенко. "Судом установлено, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения 15 мая 2024 года в утреннее время публично распивал алкогольные напитки на чаше Вечного огня Монумента Славы в честь подвига сибиряков в годы Великой Отечественной войны, затем вылил их в огонь, потушив пламя. Указанными действиями он осквернил символ воинской славы России и оскорбил память защитников отечества", - сообщили в прокуратуре. В надзорном ведомстве добавили, что подсудимый вину полностью признал, в содеянном раскаялся.
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происшествия, россия, новосибирск, новосибирская область, новосибирский областной суд
Происшествия, Россия, Новосибирск, Новосибирская область, Новосибирский областной суд
В Новосибирске мужчина затушил Вечный огонь алкоголем
Затушивший Вечный огонь алкоголем житель Новосибирска получил 7 месяцев колонии