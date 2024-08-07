https://ria.ru/20240807/niger-1964753383.html

Население Нигера поддержало разрыв дипотношений с Украиной, заявил политик

Население Нигера поддержало разрыв дипотношений с Украиной, заявил политик - РИА Новости, 07.08.2024

Население Нигера поддержало разрыв дипотношений с Украиной, заявил политик

Население Нигера поддерживает решение своего правительства разорвать дипломатические связи с Украиной, которое было сделано в соответствии с принципами... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T19:32

2024-08-07T19:32

2024-08-07T19:32

в мире

африка

нигер

украина

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Население Нигера поддерживает решение своего правительства разорвать дипломатические связи с Украиной, которое было сделано в соответствии с принципами конфедерации Альянса стран Сахеля, однако это может усложнить ситуацию, потому что Украина может поставлять западное оружие террористам, заявил РИА Новости Умару Сиссе Булькассум, вице-президент местного Объединения за возрождение и реформу (RER Sabon-Tashi). "И очень неожиданно, что Украина решила поддержать террористов и сепаратистов в регионе Сахеля. Если мы никогда не выступали против или за кого-то (в украинском кризисе - ред.), то это непонятно, зачем Украина будет начинать действия в нашей стране. Из-за этого, когда наше правительство решило остановить отношения между Украиной и нашей страной, все население поддержало это решение, потому что нам нет смысла продолжать отношения с теми, кто против нашего государства", - сказал РИА Новости политик. По его словам, население Нигера до событий в Мали относилось к Украине как к обычной стране, а противоречия с Россией должны были оставаться в рамках двухсторонних отношений. Поэтому в Генеральной Ассамблее ООН большинство африканских стран выступало именно за политический диалог. "Шестого июля была создана конфедерация Союза Стран Сахеля, в этой конфедерации нужно работать вместе в сфере безопасности и политики. То, что Украина сделала недавно в Мали, это и политическая проблема, и проблема безопасности. Значит, и Буркина-Фасо, и Нигер должны поддержать Мали. Это основная причина, почему наше государство поддержало это решение", - добавил Умару Сиссе Булькассум. Несмотря на то, что в сфере экономики разрыв дипломатических отношений с Украиной не будет иметь больших последствий в экономическом плане, Украина может нанести урон в сфере безопасности, продолжая поддержку террористических группировок и перенаправляя туда оружие, которое Киев получает в огромных количествах из Запада, выразил опасение собеседник агентства. Мали в понедельник разорвала дипломатические отношения с Украиной. Причиной стала поддержка Киевом местных террористов. Нигер в среду также заявил о разрыве отношений с Киевом. Ранее газета Monde со ссылкой на малийский военный источник сообщала, что террористы из альянса малийских вооруженных сепаратистских группировок CSP-DPA ездили на Украину для прохождения там обучения. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что Киев, не имея возможности победить РФ на поле боя, решил открыть "второй фронт" в Африке, потворствуя террористическим группировкам в дружественных Москве африканских государствах.

https://ria.ru/20240807/oon-1964732563.html

https://ria.ru/20240807/ukraina-1964664472.html

https://ria.ru/20240806/ukraina-1964481497.html

африка

нигер

украина

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