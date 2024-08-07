Рейтинг@Mail.ru
Население Нигера поддержало разрыв дипотношений с Украиной, заявил политик - РИА Новости, 07.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:32 07.08.2024
https://ria.ru/20240807/niger-1964753383.html
Население Нигера поддержало разрыв дипотношений с Украиной, заявил политик
Население Нигера поддержало разрыв дипотношений с Украиной, заявил политик - РИА Новости, 07.08.2024
Население Нигера поддержало разрыв дипотношений с Украиной, заявил политик
Население Нигера поддерживает решение своего правительства разорвать дипломатические связи с Украиной, которое было сделано в соответствии с принципами... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T19:32
2024-08-07T19:32
в мире
африка
нигер
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/07/1964567242_0:444:2589:1900_1920x0_80_0_0_ace13cc236db0e7d06d3546c5c27f87a.jpg
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Население Нигера поддерживает решение своего правительства разорвать дипломатические связи с Украиной, которое было сделано в соответствии с принципами конфедерации Альянса стран Сахеля, однако это может усложнить ситуацию, потому что Украина может поставлять западное оружие террористам, заявил РИА Новости Умару Сиссе Булькассум, вице-президент местного Объединения за возрождение и реформу (RER Sabon-Tashi). "И очень неожиданно, что Украина решила поддержать террористов и сепаратистов в регионе Сахеля. Если мы никогда не выступали против или за кого-то (в украинском кризисе - ред.), то это непонятно, зачем Украина будет начинать действия в нашей стране. Из-за этого, когда наше правительство решило остановить отношения между Украиной и нашей страной, все население поддержало это решение, потому что нам нет смысла продолжать отношения с теми, кто против нашего государства", - сказал РИА Новости политик. По его словам, население Нигера до событий в Мали относилось к Украине как к обычной стране, а противоречия с Россией должны были оставаться в рамках двухсторонних отношений. Поэтому в Генеральной Ассамблее ООН большинство африканских стран выступало именно за политический диалог. "Шестого июля была создана конфедерация Союза Стран Сахеля, в этой конфедерации нужно работать вместе в сфере безопасности и политики. То, что Украина сделала недавно в Мали, это и политическая проблема, и проблема безопасности. Значит, и Буркина-Фасо, и Нигер должны поддержать Мали. Это основная причина, почему наше государство поддержало это решение", - добавил Умару Сиссе Булькассум. Несмотря на то, что в сфере экономики разрыв дипломатических отношений с Украиной не будет иметь больших последствий в экономическом плане, Украина может нанести урон в сфере безопасности, продолжая поддержку террористических группировок и перенаправляя туда оружие, которое Киев получает в огромных количествах из Запада, выразил опасение собеседник агентства. Мали в понедельник разорвала дипломатические отношения с Украиной. Причиной стала поддержка Киевом местных террористов. Нигер в среду также заявил о разрыве отношений с Киевом. Ранее газета Monde со ссылкой на малийский военный источник сообщала, что террористы из альянса малийских вооруженных сепаратистских группировок CSP-DPA ездили на Украину для прохождения там обучения. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что Киев, не имея возможности победить РФ на поле боя, решил открыть "второй фронт" в Африке, потворствуя террористическим группировкам в дружественных Москве африканских государствах.
https://ria.ru/20240807/oon-1964732563.html
https://ria.ru/20240807/ukraina-1964664472.html
https://ria.ru/20240806/ukraina-1964481497.html
африка
нигер
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/07/1964567242_0:54:2589:1996_1920x0_80_0_0_1f77410026ec6ed84c6db17d1dec4bc7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, африка, нигер, украина
В мире, Африка, Нигер, Украина
Население Нигера поддержало разрыв дипотношений с Украиной, заявил политик

Политик Булькассум: население Нигера поддержало разрыв дипотношений с Украиной

CC BY-SA 2.0 / Roland Huziaker / Вид на Ниамей
Вид на Ниамей - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
CC BY-SA 2.0 / Roland Huziaker /
Вид на Ниамей. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Население Нигера поддерживает решение своего правительства разорвать дипломатические связи с Украиной, которое было сделано в соответствии с принципами конфедерации Альянса стран Сахеля, однако это может усложнить ситуацию, потому что Украина может поставлять западное оружие террористам, заявил РИА Новости Умару Сиссе Булькассум, вице-президент местного Объединения за возрождение и реформу (RER Sabon-Tashi).
"И очень неожиданно, что Украина решила поддержать террористов и сепаратистов в регионе Сахеля. Если мы никогда не выступали против или за кого-то (в украинском кризисе - ред.), то это непонятно, зачем Украина будет начинать действия в нашей стране. Из-за этого, когда наше правительство решило остановить отношения между Украиной и нашей страной, все население поддержало это решение, потому что нам нет смысла продолжать отношения с теми, кто против нашего государства", - сказал РИА Новости политик.
Ситуация в Мали - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
Мали и Нигер потребовали от СБ ООН расследовать поддержку боевиков Украиной
Вчера, 17:49
По его словам, население Нигера до событий в Мали относилось к Украине как к обычной стране, а противоречия с Россией должны были оставаться в рамках двухсторонних отношений. Поэтому в Генеральной Ассамблее ООН большинство африканских стран выступало именно за политический диалог.
"Шестого июля была создана конфедерация Союза Стран Сахеля, в этой конфедерации нужно работать вместе в сфере безопасности и политики. То, что Украина сделала недавно в Мали, это и политическая проблема, и проблема безопасности. Значит, и Буркина-Фасо, и Нигер должны поддержать Мали. Это основная причина, почему наше государство поддержало это решение", - добавил Умару Сиссе Булькассум.
Город Бамако- столица Мали - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
СМИ рассказали, как Украина спровоцировала дипломатический скандал в Африке
Вчера, 15:05
Несмотря на то, что в сфере экономики разрыв дипломатических отношений с Украиной не будет иметь больших последствий в экономическом плане, Украина может нанести урон в сфере безопасности, продолжая поддержку террористических группировок и перенаправляя туда оружие, которое Киев получает в огромных количествах из Запада, выразил опасение собеседник агентства.
Мали в понедельник разорвала дипломатические отношения с Украиной. Причиной стала поддержка Киевом местных террористов. Нигер в среду также заявил о разрыве отношений с Киевом.
Ранее газета Monde со ссылкой на малийский военный источник сообщала, что террористы из альянса малийских вооруженных сепаратистских группировок CSP-DPA ездили на Украину для прохождения там обучения. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что Киев, не имея возможности победить РФ на поле боя, решил открыть "второй фронт" в Африке, потворствуя террористическим группировкам в дружественных Москве африканских государствах.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
Украина занимается дестабилизацией африканского континента, считает эксперт
6 августа, 17:36
 
В миреАфрикаНигерУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала