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Памфилова наградила главу фонда "Народная помощь" - РИА Новости, 07.08.2024
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Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
15:49 07.08.2024
https://ria.ru/20240807/nagrada-1964680707.html
Памфилова наградила главу фонда "Народная помощь"
Памфилова наградила главу фонда "Народная помощь" - РИА Новости, 07.08.2024
Памфилова наградила главу фонда "Народная помощь"
Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова наградила главу фонда "Народная помощь" Кирилла Клюева за поставки медикаментов, дронов и предметов первой... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T15:49
2024-08-07T15:49
надежные люди
россия
элла памфилова
сво
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова наградила главу фонда "Народная помощь" Кирилла Клюева за поставки медикаментов, дронов и предметов первой необходимости бойцам спецоперации, информирует пресс-служба ЦИК РФ. Памфилова вручила награду ЦИК России директору Фонда "Народная помощь" Кириллу Клюеву. Его команда регулярно выезжает на фронт, доставляя российским бойцам медикаменты, медицинское оборудование, РЭБы, детекторы дронов, сами дроны и запчасти к ним, предметы первой необходимости, наиболее востребованные автомобили УАЗ "Буханка", говорится в сообщении пресс-службы ЦИК РФ в Telegram-канале. Отмечается, что команда фонда проводит рейсы с гуманитарной помощью в зону СВО не реже двух раз в месяц, а их машины не раз обогнули землю по экватору за эти 2,5 года. "Волонтеры фонда бывают на линии боевого соприкосновения, порой рискуя жизнью. Многие из них награждены командованием воинских частей. Сам Клюев лично эвакуировал с переднего края раненых бойцов во время боев за Бахмут, за что был награжден медалью "За спасение погибавших", - отмечается в сообщении ЦИК. Коллектив Центризбиркома РФ продолжит эту работу и в дальнейшем, сообщает пресс-служба ЦИК.
https://ria.ru/20240807/pomosch-1964658401.html
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россия, элла памфилова, сво
Надежные люди, Россия, Элла Памфилова, СВО

Памфилова наградила главу фонда "Народная помощь"

© Фото : ЦИК России/TelegramЭлла Памфилова вручила награду ЦИК России директору Фонда "Народная помощь" Кириллу Клюеву
Элла Памфилова вручила награду ЦИК России директору Фонда Народная помощь Кириллу Клюеву - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© Фото : ЦИК России/Telegram
Элла Памфилова вручила награду ЦИК России директору Фонда "Народная помощь" Кириллу Клюеву
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова наградила главу фонда "Народная помощь" Кирилла Клюева за поставки медикаментов, дронов и предметов первой необходимости бойцам спецоперации, информирует пресс-служба ЦИК РФ.
Памфилова вручила награду ЦИК России директору Фонда "Народная помощь" Кириллу Клюеву. Его команда регулярно выезжает на фронт, доставляя российским бойцам медикаменты, медицинское оборудование, РЭБы, детекторы дронов, сами дроны и запчасти к ним, предметы первой необходимости, наиболее востребованные автомобили УАЗ "Буханка", говорится в сообщении пресс-службы ЦИК РФ в Telegram-канале.
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Отмечается, что команда фонда проводит рейсы с гуманитарной помощью в зону СВО не реже двух раз в месяц, а их машины не раз обогнули землю по экватору за эти 2,5 года.
"Волонтеры фонда бывают на линии боевого соприкосновения, порой рискуя жизнью. Многие из них награждены командованием воинских частей. Сам Клюев лично эвакуировал с переднего края раненых бойцов во время боев за Бахмут, за что был награжден медалью "За спасение погибавших", - отмечается в сообщении ЦИК.
Коллектив Центризбиркома РФ продолжит эту работу и в дальнейшем, сообщает пресс-служба ЦИК.
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Надежные людиРоссияЭлла ПамфиловаСВО
 
 
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