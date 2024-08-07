https://ria.ru/20240807/nagrada-1964680707.html

Памфилова наградила главу фонда "Народная помощь"

Памфилова наградила главу фонда "Народная помощь" - РИА Новости, 07.08.2024

Памфилова наградила главу фонда "Народная помощь"

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова наградила главу фонда "Народная помощь" Кирилла Клюева за поставки медикаментов, дронов и предметов первой... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T15:49

2024-08-07T15:49

2024-08-07T15:49

надежные люди

россия

элла памфилова

сво

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/07/1964680291_0:51:1280:771_1920x0_80_0_0_b3395a1f67ea765fbf140d3fc1f04699.jpg

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова наградила главу фонда "Народная помощь" Кирилла Клюева за поставки медикаментов, дронов и предметов первой необходимости бойцам спецоперации, информирует пресс-служба ЦИК РФ. Памфилова вручила награду ЦИК России директору Фонда "Народная помощь" Кириллу Клюеву. Его команда регулярно выезжает на фронт, доставляя российским бойцам медикаменты, медицинское оборудование, РЭБы, детекторы дронов, сами дроны и запчасти к ним, предметы первой необходимости, наиболее востребованные автомобили УАЗ "Буханка", говорится в сообщении пресс-службы ЦИК РФ в Telegram-канале. Отмечается, что команда фонда проводит рейсы с гуманитарной помощью в зону СВО не реже двух раз в месяц, а их машины не раз обогнули землю по экватору за эти 2,5 года. "Волонтеры фонда бывают на линии боевого соприкосновения, порой рискуя жизнью. Многие из них награждены командованием воинских частей. Сам Клюев лично эвакуировал с переднего края раненых бойцов во время боев за Бахмут, за что был награжден медалью "За спасение погибавших", - отмечается в сообщении ЦИК. Коллектив Центризбиркома РФ продолжит эту работу и в дальнейшем, сообщает пресс-служба ЦИК.

https://ria.ru/20240807/pomosch-1964658401.html

https://ria.ru/20240807/pomosch-1964567700.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, элла памфилова, сво