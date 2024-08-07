https://ria.ru/20240807/moskvichi-1964556656.html

Москвичам рассказали о погоде в среду

Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 07.08.2024

Москвичам рассказали о погоде в среду

Местами кратковременный дождь, возможна гроза и до плюс 25 градусов ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T08:18

2024-08-07T08:18

2024-08-07T08:18

общество

москва

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Местами кратковременный дождь, возможна гроза и до плюс 25 градусов ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Сегодня погодные условия в Москве будут определяться областью пониженного атмосферного давления, поэтому сценарий примерно такой же, как и вчера. Облачно с прояснениями, во второй половине дня местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северный, северо-восточный 3-8 метров в секунду, при грозе порывистый. В Москве плюс 22 - плюс 25, в Подмосковье плюс 21 - плюс 26 градусов… Температура воды плюс 16 - плюс 21", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что показания барометров будут меняться мало, они составят 743 миллиметра ртутного столба. "За минувшие сутки на ВДНХ, на базовой столичной метеостанции, не выпало ни капли дождя, а в Бутово, напротив, пролилось 12 миллиметров, или 15% от месячной нормы", - добавил синоптик.

https://ria.ru/20240801/sinoptik-1963353484.html

москва

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общество, москва, московская область (подмосковье)