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Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 07.08.2024
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08:18 07.08.2024
https://ria.ru/20240807/moskvichi-1964556656.html
Москвичам рассказали о погоде в среду
Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 07.08.2024
Москвичам рассказали о погоде в среду
Местами кратковременный дождь, возможна гроза и до плюс 25 градусов ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T08:18
2024-08-07T08:18
общество
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Местами кратковременный дождь, возможна гроза и до плюс 25 градусов ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Сегодня погодные условия в Москве будут определяться областью пониженного атмосферного давления, поэтому сценарий примерно такой же, как и вчера. Облачно с прояснениями, во второй половине дня местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северный, северо-восточный 3-8 метров в секунду, при грозе порывистый. В Москве плюс 22 - плюс 25, в Подмосковье плюс 21 - плюс 26 градусов… Температура воды плюс 16 - плюс 21", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что показания барометров будут меняться мало, они составят 743 миллиметра ртутного столба. "За минувшие сутки на ВДНХ, на базовой столичной метеостанции, не выпало ни капли дождя, а в Бутово, напротив, пролилось 12 миллиметров, или 15% от месячной нормы", - добавил синоптик.
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общество, москва, московская область (подмосковье)
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье)
Москвичам рассказали о погоде в среду

В Москве в среду ожидается кратковременный дождь и до 25 градусов тепла

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛюди отдыхают на набережной в Москве
Люди отдыхают на набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Люди отдыхают на набережной в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Местами кратковременный дождь, возможна гроза и до плюс 25 градусов ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
«
"Сегодня погодные условия в Москве будут определяться областью пониженного атмосферного давления, поэтому сценарий примерно такой же, как и вчера. Облачно с прояснениями, во второй половине дня местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северный, северо-восточный 3-8 метров в секунду, при грозе порывистый. В Москве плюс 22 - плюс 25, в Подмосковье плюс 21 - плюс 26 градусов… Температура воды плюс 16 - плюс 21", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что показания барометров будут меняться мало, они составят 743 миллиметра ртутного столба.
"За минувшие сутки на ВДНХ, на базовой столичной метеостанции, не выпало ни капли дождя, а в Бутово, напротив, пролилось 12 миллиметров, или 15% от месячной нормы", - добавил синоптик.
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ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)
 
 
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