https://ria.ru/20240807/moskva-1964665637.html

В Москве нанесут 10 тысяч знаков "Осторожно, дети!"

В Москве нанесут 10 тысяч знаков "Осторожно, дети!" - РИА Новости, 07.08.2024

В Москве нанесут 10 тысяч знаков "Осторожно, дети!"

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к нанесению на столичные дороги в преддверии Дня знаний около 10 тысяч дублирующих знаков "Осторожно,... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T15:08

2024-08-07T15:08

2024-08-07T15:08

общество

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к нанесению на столичные дороги в преддверии Дня знаний около 10 тысяч дублирующих знаков "Осторожно, дети!", сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Традиционно с началом нового учебного года увеличивается число детей и подростков на улицах города, поэтому перед 1 сентября проводим работы по обновлению дорожной разметки возле школ, детских садов, культурно-досуговых центров, библиотек и спортивных комплексов. В этом году нанесем около 10 тысяч знаков "Осторожно, дети!", которые на проезжей части дублируют дорожный знак "Дети", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что главная цель дополнительной разметки - предупредить водителей, что в этом районе следует быть готовым к внезапному появлению ребенка на дороге, соответственно необходимо снизить скорость и быть предельно внимательным. "Разметка "Осторожно, дети!" относится к элементам сложной конфигурации и наносится вручную холодным пластиком, который более стойкий, не требует предварительного прогревания и поэтому не деформируется во время работ. В состав материала входят специальные стеклошарики, которые усиливают светоотражение, что повышает безопасность дорожного движения", - отметил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства пояснил, что работы по нанесению дорожной разметки проводятся с частичным перекрытием движения в ночное время, когда ниже трафик.

https://ria.ru/20240807/biryukov-1964590965.html

https://ria.ru/20240129/moskva-1924177048.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков