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Москалькова посетила пункт временного размещения в Белгороде - РИА Новости, 07.08.2024
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16:49 07.08.2024 (обновлено: 17:44 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/moskalkova-1964697057.html
Москалькова посетила пункт временного размещения в Белгороде
Москалькова посетила пункт временного размещения в Белгороде - РИА Новости, 07.08.2024
Москалькова посетила пункт временного размещения в Белгороде
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова провела личный прием граждан в пункте временного размещения (ПВР) в Белгороде, в котором сейчас... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T16:49
2024-08-07T17:44
общество
белгородская область
россия
татьяна москалькова
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БЕЛГОРОД, 7 авг - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова провела личный прием граждан в пункте временного размещения (ПВР) в Белгороде, в котором сейчас проживают 98 человек, а также вручила подарки находящимся там детям, передает корреспондент РИА Новости. "Спасибо большое местным жителям за мужество и понимание. Конечно, и у Минстроя, и у руководства региона, и у уполномоченного огромный пласт проблем, а вы так с пониманием и выдержкой подходите. Спасибо вам", - сказала Москалькова во время посещения пункта. Вопросы, которые были подняты в ходе встречи, в основном касались выплат компенсации за разрушенное жилье, а также восстановления поврежденных домов. Федеральный омбудсмен призвала администрацию Белгородской области уделить пристальное внимание каждой из рассмотренных во время приема ситуаций и повысить уровень их освещенности. Кроме того, уполномоченный по правам человека в РФ вручила подарки детям, которые остаются в ПВР. Пункт временного размещения работает на базе Белгородского колледжа. С мая 2024 года в ПВР находились 168 человек, 29 из которых - дети. Сейчас в пункте проживают 98 граждан, эвакуированных из разрушенных домов и территорий, в которые ограничен въезд.
https://ria.ru/20240807/moskalkova-1964687274.html
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общество, белгородская область, россия, татьяна москалькова
Общество, Белгородская область, Россия, Татьяна Москалькова
Москалькова посетила пункт временного размещения в Белгороде

Москалькова провела прием граждан в пункте временного размещения в Белгороде

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова проводит прием граждан в пункте временного размещения в Белгороде. 7 августа 2024
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова проводит прием граждан в пункте временного размещения в Белгороде. 7 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова проводит прием граждан в пункте временного размещения в Белгороде. 7 августа 2024
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 7 авг - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова провела личный прием граждан в пункте временного размещения (ПВР) в Белгороде, в котором сейчас проживают 98 человек, а также вручила подарки находящимся там детям, передает корреспондент РИА Новости.
"Спасибо большое местным жителям за мужество и понимание. Конечно, и у Минстроя, и у руководства региона, и у уполномоченного огромный пласт проблем, а вы так с пониманием и выдержкой подходите. Спасибо вам", - сказала Москалькова во время посещения пункта.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
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Вопросы, которые были подняты в ходе встречи, в основном касались выплат компенсации за разрушенное жилье, а также восстановления поврежденных домов. Федеральный омбудсмен призвала администрацию Белгородской области уделить пристальное внимание каждой из рассмотренных во время приема ситуаций и повысить уровень их освещенности.
Кроме того, уполномоченный по правам человека в РФ вручила подарки детям, которые остаются в ПВР.
Пункт временного размещения работает на базе Белгородского колледжа. С мая 2024 года в ПВР находились 168 человек, 29 из которых - дети. Сейчас в пункте проживают 98 граждан, эвакуированных из разрушенных домов и территорий, в которые ограничен въезд.
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ОбществоБелгородская областьРоссияТатьяна Москалькова
 
 
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