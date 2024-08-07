https://ria.ru/20240807/moskalkova-1964697057.html

Москалькова посетила пункт временного размещения в Белгороде

Москалькова посетила пункт временного размещения в Белгороде - РИА Новости, 07.08.2024

Москалькова посетила пункт временного размещения в Белгороде

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова провела личный прием граждан в пункте временного размещения (ПВР) в Белгороде, в котором сейчас... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T16:49

2024-08-07T16:49

2024-08-07T17:44

общество

белгородская область

россия

татьяна москалькова

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БЕЛГОРОД, 7 авг - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова провела личный прием граждан в пункте временного размещения (ПВР) в Белгороде, в котором сейчас проживают 98 человек, а также вручила подарки находящимся там детям, передает корреспондент РИА Новости. "Спасибо большое местным жителям за мужество и понимание. Конечно, и у Минстроя, и у руководства региона, и у уполномоченного огромный пласт проблем, а вы так с пониманием и выдержкой подходите. Спасибо вам", - сказала Москалькова во время посещения пункта. Вопросы, которые были подняты в ходе встречи, в основном касались выплат компенсации за разрушенное жилье, а также восстановления поврежденных домов. Федеральный омбудсмен призвала администрацию Белгородской области уделить пристальное внимание каждой из рассмотренных во время приема ситуаций и повысить уровень их освещенности. Кроме того, уполномоченный по правам человека в РФ вручила подарки детям, которые остаются в ПВР. Пункт временного размещения работает на базе Белгородского колледжа. С мая 2024 года в ПВР находились 168 человек, 29 из которых - дети. Сейчас в пункте проживают 98 граждан, эвакуированных из разрушенных домов и территорий, в которые ограничен въезд.

https://ria.ru/20240807/moskalkova-1964687274.html

https://ria.ru/20240807/moskalkova-1964684175.html

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общество, белгородская область, россия, татьяна москалькова