Москалькова посетила пункт временного размещения в Белгороде
Москалькова провела прием граждан в пункте временного размещения в Белгороде
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова проводит прием граждан в пункте временного размещения в Белгороде. 7 августа 2024
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова проводит прием граждан в пункте временного размещения в Белгороде. 7 августа 2024
БЕЛГОРОД, 7 авг - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова провела личный прием граждан в пункте временного размещения (ПВР) в Белгороде, в котором сейчас проживают 98 человек, а также вручила подарки находящимся там детям, передает корреспондент РИА Новости.
"Спасибо большое местным жителям за мужество и понимание. Конечно, и у Минстроя, и у руководства региона, и у уполномоченного огромный пласт проблем, а вы так с пониманием и выдержкой подходите. Спасибо вам", - сказала Москалькова во время посещения пункта.
Вопросы, которые были подняты в ходе встречи, в основном касались выплат компенсации за разрушенное жилье, а также восстановления поврежденных домов. Федеральный омбудсмен призвала администрацию Белгородской области уделить пристальное внимание каждой из рассмотренных во время приема ситуаций и повысить уровень их освещенности.
Кроме того, уполномоченный по правам человека в РФ вручила подарки детям, которые остаются в ПВР.
Пункт временного размещения работает на базе Белгородского колледжа. С мая 2024 года в ПВР находились 168 человек, 29 из которых - дети. Сейчас в пункте проживают 98 граждан, эвакуированных из разрушенных домов и территорий, в которые ограничен въезд.