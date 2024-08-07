https://ria.ru/20240807/moskalkova-1964687274.html

Москалькова призвала применить опыт Белгорода для помощи Курской области

Москалькова призвала применить опыт Белгорода для помощи Курской области - РИА Новости, 07.08.2024

Москалькова призвала применить опыт Белгорода для помощи Курской области

Необходимо тиражировать уникальный опыт Белгорода, чтобы оказать помощь жителям Курской области, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T16:13

2024-08-07T16:13

2024-08-07T16:16

белгород

курская область

специальная военная операция на украине

здоровье - общество

россия

татьяна москалькова

вооруженные силы украины

происшествия

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БЕЛГОРОД, 7 авг - РИА Новости. Необходимо тиражировать уникальный опыт Белгорода, чтобы оказать помощь жителям Курской области, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова."Опыт Белгорода нужно тиражировать (для помощи жителям Курской области - ред.). Здесь наработаны совершенно уникальные методики решения вопросов людей, которые остались без крова из-за обстрелов, бомбежек со стороны Украины", - сказала Москалькова журналистам.Она отметила, что нужно уделить особое внимание решению трудовых вопросов, вопросов, связанных с медицинским обеспечением."Опыт уникальный, его обязательно надо использовать. Наши уполномоченные по правам человека всех субъектов Российской Федерации постоянно на связи", - добавила федеральный омбудсмен.

https://ria.ru/20240807/moskalkova-1964684175.html

https://ria.ru/20240807/mid-1964683257.html

белгород

курская область

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белгород, курская область, здоровье - общество, россия, татьяна москалькова, вооруженные силы украины, происшествия