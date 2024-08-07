Рейтинг@Mail.ru
Москалькова призвала применить опыт Белгорода для помощи Курской области - РИА Новости, 07.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:13 07.08.2024 (обновлено: 16:16 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/moskalkova-1964687274.html
Москалькова призвала применить опыт Белгорода для помощи Курской области
Москалькова призвала применить опыт Белгорода для помощи Курской области - РИА Новости, 07.08.2024
Москалькова призвала применить опыт Белгорода для помощи Курской области
Необходимо тиражировать уникальный опыт Белгорода, чтобы оказать помощь жителям Курской области, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T16:13
2024-08-07T16:16
белгород
курская область
специальная военная операция на украине
здоровье - общество
россия
татьяна москалькова
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732915349_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_575c3755ffe2d57b972067bd5e36d973.jpg
БЕЛГОРОД, 7 авг - РИА Новости. Необходимо тиражировать уникальный опыт Белгорода, чтобы оказать помощь жителям Курской области, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова."Опыт Белгорода нужно тиражировать (для помощи жителям Курской области - ред.). Здесь наработаны совершенно уникальные методики решения вопросов людей, которые остались без крова из-за обстрелов, бомбежек со стороны Украины", - сказала Москалькова журналистам.Она отметила, что нужно уделить особое внимание решению трудовых вопросов, вопросов, связанных с медицинским обеспечением."Опыт уникальный, его обязательно надо использовать. Наши уполномоченные по правам человека всех субъектов Российской Федерации постоянно на связи", - добавила федеральный омбудсмен.
https://ria.ru/20240807/moskalkova-1964684175.html
https://ria.ru/20240807/mid-1964683257.html
белгород
курская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732915349_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2cb2a38800a35b5585911f5ffaec7ebe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгород, курская область, здоровье - общество, россия, татьяна москалькова, вооруженные силы украины, происшествия
Белгород, Курская область, Специальная военная операция на Украине, Здоровье - Общество, Россия, Татьяна Москалькова, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Москалькова призвала применить опыт Белгорода для помощи Курской области

Москалькова: нужно применить опыт Белгорода, для помощи жителям Курской области

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 7 авг - РИА Новости. Необходимо тиражировать уникальный опыт Белгорода, чтобы оказать помощь жителям Курской области, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Опыт Белгорода нужно тиражировать (для помощи жителям Курской области - ред.). Здесь наработаны совершенно уникальные методики решения вопросов людей, которые остались без крова из-за обстрелов, бомбежек со стороны Украины", - сказала Москалькова журналистам.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
Москалькова заявила, что постоянно находится на связи с курским омбудсменом
Вчера, 16:01
Она отметила, что нужно уделить особое внимание решению трудовых вопросов, вопросов, связанных с медицинским обеспечением.
"Опыт уникальный, его обязательно надо использовать. Наши уполномоченные по правам человека всех субъектов Российской Федерации постоянно на связи", - добавила федеральный омбудсмен.
Последствия обстрела города Суджа в Курской области - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
Киев атакой в Курской области пытался посеять панику, заявили в МИД
Вчера, 15:58
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородКурская областьЗдоровье - ОбществоРоссияТатьяна МоскальковаВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала