https://ria.ru/20240807/moskalkova-1964687274.html
Москалькова призвала применить опыт Белгорода для помощи Курской области
Москалькова призвала применить опыт Белгорода для помощи Курской области - РИА Новости, 07.08.2024
Москалькова призвала применить опыт Белгорода для помощи Курской области
Необходимо тиражировать уникальный опыт Белгорода, чтобы оказать помощь жителям Курской области, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T16:13
2024-08-07T16:13
2024-08-07T16:16
белгород
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здоровье - общество
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БЕЛГОРОД, 7 авг - РИА Новости. Необходимо тиражировать уникальный опыт Белгорода, чтобы оказать помощь жителям Курской области, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова."Опыт Белгорода нужно тиражировать (для помощи жителям Курской области - ред.). Здесь наработаны совершенно уникальные методики решения вопросов людей, которые остались без крова из-за обстрелов, бомбежек со стороны Украины", - сказала Москалькова журналистам.Она отметила, что нужно уделить особое внимание решению трудовых вопросов, вопросов, связанных с медицинским обеспечением."Опыт уникальный, его обязательно надо использовать. Наши уполномоченные по правам человека всех субъектов Российской Федерации постоянно на связи", - добавила федеральный омбудсмен.
https://ria.ru/20240807/moskalkova-1964684175.html
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белгород, курская область, здоровье - общество, россия, татьяна москалькова, вооруженные силы украины, происшествия
Белгород, Курская область, Специальная военная операция на Украине, Здоровье - Общество, Россия, Татьяна Москалькова, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Москалькова призвала применить опыт Белгорода для помощи Курской области
Москалькова: нужно применить опыт Белгорода, для помощи жителям Курской области