Москалькова постоянно находится на связи с курским омбудсменом
Москалькова заявила о постоянной связи с курским омбудсменом после атаки
© Фото : официальный Telegram-канал врио губернатора Курской областиПоследствия обстрела города Суджа в Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области
БЕЛГОРОД, 7 авг - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что находится на связи с омбудсменом Курской области в связи с атакой ВСУ на регион.
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"Сердце переполняется тревогой и болью за тех людей, которые остались на территории сел. Знаю, что сегодня ведется массовое отселение. Я постоянно на связи с Уполномоченным по правам человека в Курской области Фирсовым Владимиром Владимировичем", - сказала Москалькова журналистам.
ВСУ утром во вторник попытались прорваться на территорию Курской области. Минобороны России в тот же день сообщило, что украинские войска силами до 300 единиц личного состава при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы РФ в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня. По данным врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, пограничники и ВС РФ уничтожили на границе 16 единиц техники ВСУ.
В среду Минобороны РФ сообщило, что в течение ночи подразделения ВС РФ совместно с пограничными органами ФСБ России продолжали уничтожать вооруженные формирования ВСУ в районах Курской области, примыкающих к российско-украинской границе. Продвижения противника вглубь территории России не допущено, потери ВСУ составили до 260 человек и 50 единиц бронетехники, отметили в ведомстве.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявил, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.