https://ria.ru/20240807/moskalkova-1964684175.html

Москалькова постоянно находится на связи с курским омбудсменом

Москалькова постоянно находится на связи с курским омбудсменом - РИА Новости, 07.08.2024

Москалькова постоянно находится на связи с курским омбудсменом

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что находится на связи с омбудсменом Курской области в связи с атакой ВСУ на регион. РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T16:01

2024-08-07T16:01

2024-08-07T16:34

специальная военная операция на украине

курская область

татьяна москалькова

россия

алексей смирнов (политик)

владимир путин

вооруженные силы украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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БЕЛГОРОД, 7 авг - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что находится на связи с омбудсменом Курской области в связи с атакой ВСУ на регион."Сердце переполняется тревогой и болью за тех людей, которые остались на территории сел. Знаю, что сегодня ведется массовое отселение. Я постоянно на связи с Уполномоченным по правам человека в Курской области Фирсовым Владимиром Владимировичем", - сказала Москалькова журналистам.ВСУ утром во вторник попытались прорваться на территорию Курской области. Минобороны России в тот же день сообщило, что украинские войска силами до 300 единиц личного состава при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы РФ в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня. По данным врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, пограничники и ВС РФ уничтожили на границе 16 единиц техники ВСУ.В среду Минобороны РФ сообщило, что в течение ночи подразделения ВС РФ совместно с пограничными органами ФСБ России продолжали уничтожать вооруженные формирования ВСУ в районах Курской области, примыкающих к российско-украинской границе. Продвижения противника вглубь территории России не допущено, потери ВСУ составили до 260 человек и 50 единиц бронетехники, отметили в ведомстве.Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявил, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.

https://ria.ru/20240807/putin--1964649472.html

https://ria.ru/20240807/kursk-1964554177.html

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

курская область, татьяна москалькова, россия, алексей смирнов (политик) , владимир путин, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)