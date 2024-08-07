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Москалькова постоянно находится на связи с курским омбудсменом - РИА Новости, 07.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:01 07.08.2024 (обновлено: 16:34 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/moskalkova-1964684175.html
Москалькова постоянно находится на связи с курским омбудсменом
Москалькова постоянно находится на связи с курским омбудсменом - РИА Новости, 07.08.2024
Москалькова постоянно находится на связи с курским омбудсменом
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что находится на связи с омбудсменом Курской области в связи с атакой ВСУ на регион. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T16:01
2024-08-07T16:34
специальная военная операция на украине
курская область
татьяна москалькова
россия
алексей смирнов (политик)
владимир путин
вооруженные силы украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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БЕЛГОРОД, 7 авг - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что находится на связи с омбудсменом Курской области в связи с атакой ВСУ на регион."Сердце переполняется тревогой и болью за тех людей, которые остались на территории сел. Знаю, что сегодня ведется массовое отселение. Я постоянно на связи с Уполномоченным по правам человека в Курской области Фирсовым Владимиром Владимировичем", - сказала Москалькова журналистам.ВСУ утром во вторник попытались прорваться на территорию Курской области. Минобороны России в тот же день сообщило, что украинские войска силами до 300 единиц личного состава при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы РФ в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня. По данным врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, пограничники и ВС РФ уничтожили на границе 16 единиц техники ВСУ.В среду Минобороны РФ сообщило, что в течение ночи подразделения ВС РФ совместно с пограничными органами ФСБ России продолжали уничтожать вооруженные формирования ВСУ в районах Курской области, примыкающих к российско-украинской границе. Продвижения противника вглубь территории России не допущено, потери ВСУ составили до 260 человек и 50 единиц бронетехники, отметили в ведомстве.Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявил, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.
https://ria.ru/20240807/putin--1964649472.html
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курская область, татьяна москалькова, россия, алексей смирнов (политик) , владимир путин, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Татьяна Москалькова, Россия, Алексей Смирнов (политик) , Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Москалькова постоянно находится на связи с курским омбудсменом

Москалькова заявила о постоянной связи с курским омбудсменом после атаки

© Фото : официальный Telegram-канал врио губернатора Курской областиПоследствия обстрела города Суджа в Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© Фото : официальный Telegram-канал врио губернатора Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 7 авг - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что находится на связи с омбудсменом Курской области в связи с атакой ВСУ на регион.
«
"Сердце переполняется тревогой и болью за тех людей, которые остались на территории сел. Знаю, что сегодня ведется массовое отселение. Я постоянно на связи с Уполномоченным по правам человека в Курской области Фирсовым Владимиром Владимировичем", - сказала Москалькова журналистам.
Владимир Путин о событиях в Курской области - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
Путин назвал атаку ВСУ в Курской области масштабной провокацией
Вчера, 14:18
ВСУ утром во вторник попытались прорваться на территорию Курской области. Минобороны России в тот же день сообщило, что украинские войска силами до 300 единиц личного состава при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы РФ в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня. По данным врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, пограничники и ВС РФ уничтожили на границе 16 единиц техники ВСУ.
В среду Минобороны РФ сообщило, что в течение ночи подразделения ВС РФ совместно с пограничными органами ФСБ России продолжали уничтожать вооруженные формирования ВСУ в районах Курской области, примыкающих к российско-украинской границе. Продвижения противника вглубь территории России не допущено, потери ВСУ составили до 260 человек и 50 единиц бронетехники, отметили в ведомстве.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявил, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
Отчаянное нападение на Курскую область означает конец Украины
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьТатьяна МоскальковаРоссияАлексей Смирнов (политик)Владимир ПутинВооруженные силы УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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