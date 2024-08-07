https://ria.ru/20240807/moshenniki-1964665165.html

В Москве пенсионер перевел мошенникам почти 83 миллиона рублей

В Москве пенсионер перевел мошенникам почти 83 миллиона рублей - РИА Новости, 07.08.2024

В Москве пенсионер перевел мошенникам почти 83 миллиона рублей

Московский пенсионер за шесть дней перевел телефонным мошенникам почти 83 миллиона рублей, сделав 90 переводов, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры. РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T15:07

2024-08-07T15:07

2024-08-07T17:44

москва

происшествия

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МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Московский пенсионер за шесть дней перевел телефонным мошенникам почти 83 миллиона рублей, сделав 90 переводов, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры. "За шесть дней пенсионер перевел телефонным мошенникам более 82,8 миллиона рублей, <…> совершил 90 переводов. <...> В подтверждение получения денег злоумышленники присылали в мессенджере якобы банковские документы. Когда аферисты начали интересоваться ценностями, находящимися у мужчины дома, он понял, что его обманули", — указали в ведомстве.По информации ведомства, аферисты представились пенсионеру правоохранителями и банковскими работниками. Для большей убедительности один из них позвонил по видеосвязи и показал свое служебное удостоверение, сообщив москвичу, что зафиксировали попытки списания денег с его счетов и получения кредитов на его имя. После этого они убедили пострадавшего снять деньги и перевести их на "безопасные счета". В прокуратуре Москвы напомнили, что никогда нельзя выполнять телефонные указания неизвестных, кем бы они ни представлялись. Сотрудники банков, правоохранительных органов не обзванивают граждан по видеосвязи и никогда не просят снимать деньги со счетов, брать кредиты, продавать квартиры и иное имущество, а также передавать денежные средства курьерам. Правоохранители никогда не присылают фотографии якобы своих служебных удостоверений либо банковских документов. "Если вам сообщают о попытке хищения денежных средств со счета, необходимости перевода накоплений якобы на безопасный счет, прекратите разговор", — указали в ведомстве.Там добавили, что нужно самостоятельно позвонить в свой банк и уточнить необходимую информацию.

https://ria.ru/20240708/devochka-1958333673.html

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москва, происшествия