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В Москве пенсионер перевел мошенникам почти 83 миллиона рублей - РИА Новости, 07.08.2024
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15:07 07.08.2024 (обновлено: 17:44 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/moshenniki-1964665165.html
В Москве пенсионер перевел мошенникам почти 83 миллиона рублей
В Москве пенсионер перевел мошенникам почти 83 миллиона рублей - РИА Новости, 07.08.2024
В Москве пенсионер перевел мошенникам почти 83 миллиона рублей
Московский пенсионер за шесть дней перевел телефонным мошенникам почти 83 миллиона рублей, сделав 90 переводов, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T15:07
2024-08-07T17:44
москва
происшествия
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МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Московский пенсионер за шесть дней перевел телефонным мошенникам почти 83 миллиона рублей, сделав 90 переводов, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры. &quot;За шесть дней пенсионер перевел телефонным мошенникам более 82,8 миллиона рублей, &lt;…&gt; совершил 90 переводов. &lt;...&gt; В подтверждение получения денег злоумышленники присылали в мессенджере якобы банковские документы. Когда аферисты начали интересоваться ценностями, находящимися у мужчины дома, он понял, что его обманули&quot;, — указали в ведомстве.По информации ведомства, аферисты представились пенсионеру правоохранителями и банковскими работниками. Для большей убедительности один из них позвонил по видеосвязи и показал свое служебное удостоверение, сообщив москвичу, что зафиксировали попытки списания денег с его счетов и получения кредитов на его имя. После этого они убедили пострадавшего снять деньги и перевести их на "безопасные счета". В прокуратуре Москвы напомнили, что никогда нельзя выполнять телефонные указания неизвестных, кем бы они ни представлялись. Сотрудники банков, правоохранительных органов не обзванивают граждан по видеосвязи и никогда не просят снимать деньги со счетов, брать кредиты, продавать квартиры и иное имущество, а также передавать денежные средства курьерам. Правоохранители никогда не присылают фотографии якобы своих служебных удостоверений либо банковских документов. &quot;Если вам сообщают о попытке хищения денежных средств со счета, необходимости перевода накоплений якобы на безопасный счет, прекратите разговор&quot;, — указали в ведомстве.Там добавили, что нужно самостоятельно позвонить в свой банк и уточнить необходимую информацию.
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москва, происшествия
Москва, Происшествия
В Москве пенсионер перевел мошенникам почти 83 миллиона рублей

В Москве пенсионер за шесть дней перевел мошенникам 82,8 миллиона рублей

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБанкомат
Банкомат - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
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МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Московский пенсионер за шесть дней перевел телефонным мошенникам почти 83 миллиона рублей, сделав 90 переводов, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
«

"За шесть дней пенсионер перевел телефонным мошенникам более 82,8 миллиона рублей, <…> совершил 90 переводов. <...> В подтверждение получения денег злоумышленники присылали в мессенджере якобы банковские документы. Когда аферисты начали интересоваться ценностями, находящимися у мужчины дома, он понял, что его обманули", — указали в ведомстве.

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По информации ведомства, аферисты представились пенсионеру правоохранителями и банковскими работниками. Для большей убедительности один из них позвонил по видеосвязи и показал свое служебное удостоверение, сообщив москвичу, что зафиксировали попытки списания денег с его счетов и получения кредитов на его имя. После этого они убедили пострадавшего снять деньги и перевести их на "безопасные счета".
В прокуратуре Москвы напомнили, что никогда нельзя выполнять телефонные указания неизвестных, кем бы они ни представлялись. Сотрудники банков, правоохранительных органов не обзванивают граждан по видеосвязи и никогда не просят снимать деньги со счетов, брать кредиты, продавать квартиры и иное имущество, а также передавать денежные средства курьерам. Правоохранители никогда не присылают фотографии якобы своих служебных удостоверений либо банковских документов.
«

"Если вам сообщают о попытке хищения денежных средств со счета, необходимости перевода накоплений якобы на безопасный счет, прекратите разговор", — указали в ведомстве.

Там добавили, что нужно самостоятельно позвонить в свой банк и уточнить необходимую информацию.
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