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Митрополит заявил о целенаправленных ударах ВСУ по Горнальскому монастырю - РИА Новости, 08.08.2024
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Религия
 
23:07 07.08.2024 (обновлено: 15:23 08.08.2024)
https://ria.ru/20240807/monastyr-1964944381.html
Митрополит заявил о целенаправленных ударах ВСУ по Горнальскому монастырю
Митрополит заявил о целенаправленных ударах ВСУ по Горнальскому монастырю - РИА Новости, 08.08.2024
Митрополит заявил о целенаправленных ударах ВСУ по Горнальскому монастырю
Митрополит Курский и Рыльский Герман (Моралин) заявил, что украинские беспилотники целенаправленно бомбили Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-07T23:07
2024-08-08T15:23
религия
курск
суджанский район
русская православная церковь
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Митрополит Курский и Рыльский Герман (Моралин) заявил, что украинские беспилотники целенаправленно бомбили Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь, для его братии подготовлены места для размещения в Курске. "Рано утром был обстрелян Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь, находящийся в Суджанском районе в местечке Горналь в непосредственной близости от украинской границы. В результате обстрела был значительно поврежден Николаевский — главный храм монастыря, у которого был разрушен купол, выбиты все двери и окна. Вечером того же дня, после второго массированного удара был разрушен и сгорел второй храм обители с хорошим дубовым иконостасом и прекрасной росписью. Значительные повреждения получили и другие здания обители. Немногочисленная братия пыталась сделать все возможное для тушения пожара и спасения святынь и утвари, но над монастырем постоянно летали беспилотники, которые дополнительно сбрасывали мины, в монастыре разрушены газораспределительная станция, водокачка с водонапорной башней, хозяйственные постройки", - приводит его рапорт патриарху Московскому и всея Руси Кириллу сайт РПЦ. Митрополит Герман отметил, что в Судже нет повреждений у пяти действующих храмов, а для монахов Горнальского монастыря в Курске приготовлены помещения для проживания, и один из храмов города является их подворьем. "Курское епархиальное управление перечислило средства для приобретения медикаментов для пострадавших мирных жителей и раненых наших воинов", - отметил в рапорте митрополит.
https://ria.ru/20240807/monastyr-1964762884.html
курск
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курск, суджанский район, русская православная церковь
Религия, Курск, Суджанский район, Русская православная церковь
Митрополит заявил о целенаправленных ударах ВСУ по Горнальскому монастырю

Митрополит Герман: ВСУ целенаправленно бомбили Горнальский Белогорский монастырь

© Фото : соцсетиГорнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Курской области после обстрела ВСУ
Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Курской области после обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© Фото : соцсети
Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Курской области после обстрела ВСУ
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Митрополит Курский и Рыльский Герман (Моралин) заявил, что украинские беспилотники целенаправленно бомбили Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь, для его братии подготовлены места для размещения в Курске.
«
"Рано утром был обстрелян Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь, находящийся в Суджанском районе в местечке Горналь в непосредственной близости от украинской границы. В результате обстрела был значительно поврежден Николаевский — главный храм монастыря, у которого был разрушен купол, выбиты все двери и окна. Вечером того же дня, после второго массированного удара был разрушен и сгорел второй храм обители с хорошим дубовым иконостасом и прекрасной росписью. Значительные повреждения получили и другие здания обители. Немногочисленная братия пыталась сделать все возможное для тушения пожара и спасения святынь и утвари, но над монастырем постоянно летали беспилотники, которые дополнительно сбрасывали мины, в монастыре разрушены газораспределительная станция, водокачка с водонапорной башней, хозяйственные постройки", - приводит его рапорт патриарху Московскому и всея Руси Кириллу сайт РПЦ.
Митрополит Герман отметил, что в Судже нет повреждений у пяти действующих храмов, а для монахов Горнальского монастыря в Курске приготовлены помещения для проживания, и один из храмов города является их подворьем.
"Курское епархиальное управление перечислило средства для приобретения медикаментов для пострадавших мирных жителей и раненых наших воинов", - отметил в рапорте митрополит.
Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Курской области после обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
В Курской области при эвакуации из монастыря погиб один человек
7 августа, 20:39
 
РелигияКурскСуджанский районРусская православная церковь
 
 
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