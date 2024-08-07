https://ria.ru/20240807/monastyr-1964944381.html

Митрополит заявил о целенаправленных ударах ВСУ по Горнальскому монастырю

Митрополит заявил о целенаправленных ударах ВСУ по Горнальскому монастырю - РИА Новости, 08.08.2024

Митрополит заявил о целенаправленных ударах ВСУ по Горнальскому монастырю

Митрополит Курский и Рыльский Герман (Моралин) заявил, что украинские беспилотники целенаправленно бомбили Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-07T23:07

2024-08-07T23:07

2024-08-08T15:23

религия

курск

суджанский район

русская православная церковь

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Митрополит Курский и Рыльский Герман (Моралин) заявил, что украинские беспилотники целенаправленно бомбили Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь, для его братии подготовлены места для размещения в Курске. "Рано утром был обстрелян Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь, находящийся в Суджанском районе в местечке Горналь в непосредственной близости от украинской границы. В результате обстрела был значительно поврежден Николаевский — главный храм монастыря, у которого был разрушен купол, выбиты все двери и окна. Вечером того же дня, после второго массированного удара был разрушен и сгорел второй храм обители с хорошим дубовым иконостасом и прекрасной росписью. Значительные повреждения получили и другие здания обители. Немногочисленная братия пыталась сделать все возможное для тушения пожара и спасения святынь и утвари, но над монастырем постоянно летали беспилотники, которые дополнительно сбрасывали мины, в монастыре разрушены газораспределительная станция, водокачка с водонапорной башней, хозяйственные постройки", - приводит его рапорт патриарху Московскому и всея Руси Кириллу сайт РПЦ. Митрополит Герман отметил, что в Судже нет повреждений у пяти действующих храмов, а для монахов Горнальского монастыря в Курске приготовлены помещения для проживания, и один из храмов города является их подворьем. "Курское епархиальное управление перечислило средства для приобретения медикаментов для пострадавших мирных жителей и раненых наших воинов", - отметил в рапорте митрополит.

https://ria.ru/20240807/monastyr-1964762884.html

курск

суджанский район

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

курск, суджанский район, русская православная церковь