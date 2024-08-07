Митрополит заявил о целенаправленных ударах ВСУ по Горнальскому монастырю
Митрополит Герман: ВСУ целенаправленно бомбили Горнальский Белогорский монастырь
© Фото : соцсетиГорнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Курской области после обстрела ВСУ
© Фото : соцсети
Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Курской области после обстрела ВСУ
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Митрополит Курский и Рыльский Герман (Моралин) заявил, что украинские беспилотники целенаправленно бомбили Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь, для его братии подготовлены места для размещения в Курске.
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"Рано утром был обстрелян Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь, находящийся в Суджанском районе в местечке Горналь в непосредственной близости от украинской границы. В результате обстрела был значительно поврежден Николаевский — главный храм монастыря, у которого был разрушен купол, выбиты все двери и окна. Вечером того же дня, после второго массированного удара был разрушен и сгорел второй храм обители с хорошим дубовым иконостасом и прекрасной росписью. Значительные повреждения получили и другие здания обители. Немногочисленная братия пыталась сделать все возможное для тушения пожара и спасения святынь и утвари, но над монастырем постоянно летали беспилотники, которые дополнительно сбрасывали мины, в монастыре разрушены газораспределительная станция, водокачка с водонапорной башней, хозяйственные постройки", - приводит его рапорт патриарху Московскому и всея Руси Кириллу сайт РПЦ.
Митрополит Герман отметил, что в Судже нет повреждений у пяти действующих храмов, а для монахов Горнальского монастыря в Курске приготовлены помещения для проживания, и один из храмов города является их подворьем.
"Курское епархиальное управление перечислило средства для приобретения медикаментов для пострадавших мирных жителей и раненых наших воинов", - отметил в рапорте митрополит.
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7 августа, 20:39