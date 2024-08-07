https://ria.ru/20240807/moldaviya-1964734485.html

Таубер прокомментировала отказ ЦИК Молдавии регистрировать блок "Победа"

Таубер прокомментировала отказ ЦИК Молдавии регистрировать блок "Победа" - РИА Новости, 07.08.2024

Таубер прокомментировала отказ ЦИК Молдавии регистрировать блок "Победа"

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии отказала оппозиционному блоку "Победа" в регистрации на президентских выборах и референдуме по указанию... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T17:58

2024-08-07T17:58

2024-08-07T17:58

в мире

молдавия

майя санду

марина таубер

блок "победа"

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КИШИНЕВ, 7 авг - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии отказала оппозиционному блоку "Победа" в регистрации на президентских выборах и референдуме по указанию властей республики, заявила журналистам представитель политической силы Марина Таубер. Ранее в среду ЦИК отклонил заявку блока "Победа" на участие в президентских выборах и референдуме, ссылаясь на идентичность названия блока с названием партии "Победа – Виктория", которая входит в состав политического блока. По словам вице-председателя ЦИК Павла Постикэ, причины отказа будут объяснены позднее. "Майя Санду (президент Молдавии – ред.) животным страхом боится Илана Шора (лидер блока "Победа" - ред.) и нашу команду, поэтому отдает прямые указания представителям ЦИК о том, чтобы тормозить все процессы…Решение, принятое ЦИК – политическое. Оно абсурдно и аргументы, приведенные для отказа, не имеют законных оснований… Члены ЦИК приняли решение, которое выгодно Санду", - заявила Таубер на брифинге. По ее словам, решение ЦИК никак не влияет на план действий блока "Победа" и представители политсилы продолжат борьбу, обжаловав отказ в регистрации в апелляционной палате. "Регистрация блока был первый и всего лишь один шаг. Есть еще ряд возможностей для участия и в президентских выборах, и в референдуме. Поэтому наша борьба продолжается. Матч состоится при любой погоде!" - подчеркнула Таубер. Блок "Победа" выдвинул депутата парламента и лидера партии "Возрождение" Василия Болю в качестве кандидата на пост президента и подал документы в ЦИК. Партия также подала документы для участия в референдуме о евроинтеграции, выступая против вступления Молдавии в ЕС. Президентские выборы и референдум о возможном вступлении Молдавии в Европейский союз назначены на 20 октября. На данный момент 15 политиков, включая Майю Санду, заявили о намерении участвовать в президентской гонке. В апреле в Москве состоялся съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). На съезде объявили о создании блока "Победа", в который вошли партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение" и "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Исполнительный комитет блока возглавил Илан Шор, против которого введены санкции США. С мая 2022 года оппозиция в Молдове проводит акции протеста, требуя отставки правительства и президента Майи Санду. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим и энергетическим кризисом и в давлении на оппозицию. В результате действий властей была запрещена оппозиционная партия "Шор", а представители других политических групп, включая Партии социалистов, "Возрождение" и "Шанс", сталкиваются с обысками и задержаниями сторонников.

https://ria.ru/20240807/moldavija-1964712976.html

https://ria.ru/20240806/moldaviya-1964458208.html

https://ria.ru/20240803/sandu--1963909687.html

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в мире, молдавия, майя санду, марина таубер, блок "победа"