https://ria.ru/20240807/moldaviya-1964734485.html
Таубер прокомментировала отказ ЦИК Молдавии регистрировать блок "Победа"
Таубер прокомментировала отказ ЦИК Молдавии регистрировать блок "Победа" - РИА Новости, 07.08.2024
Таубер прокомментировала отказ ЦИК Молдавии регистрировать блок "Победа"
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии отказала оппозиционному блоку "Победа" в регистрации на президентских выборах и референдуме по указанию... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T17:58
2024-08-07T17:58
2024-08-07T17:58
в мире
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майя санду
марина таубер
блок "победа"
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КИШИНЕВ, 7 авг - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии отказала оппозиционному блоку "Победа" в регистрации на президентских выборах и референдуме по указанию властей республики, заявила журналистам представитель политической силы Марина Таубер. Ранее в среду ЦИК отклонил заявку блока "Победа" на участие в президентских выборах и референдуме, ссылаясь на идентичность названия блока с названием партии "Победа – Виктория", которая входит в состав политического блока. По словам вице-председателя ЦИК Павла Постикэ, причины отказа будут объяснены позднее. "Майя Санду (президент Молдавии – ред.) животным страхом боится Илана Шора (лидер блока "Победа" - ред.) и нашу команду, поэтому отдает прямые указания представителям ЦИК о том, чтобы тормозить все процессы…Решение, принятое ЦИК – политическое. Оно абсурдно и аргументы, приведенные для отказа, не имеют законных оснований… Члены ЦИК приняли решение, которое выгодно Санду", - заявила Таубер на брифинге. По ее словам, решение ЦИК никак не влияет на план действий блока "Победа" и представители политсилы продолжат борьбу, обжаловав отказ в регистрации в апелляционной палате. "Регистрация блока был первый и всего лишь один шаг. Есть еще ряд возможностей для участия и в президентских выборах, и в референдуме. Поэтому наша борьба продолжается. Матч состоится при любой погоде!" - подчеркнула Таубер. Блок "Победа" выдвинул депутата парламента и лидера партии "Возрождение" Василия Болю в качестве кандидата на пост президента и подал документы в ЦИК. Партия также подала документы для участия в референдуме о евроинтеграции, выступая против вступления Молдавии в ЕС. Президентские выборы и референдум о возможном вступлении Молдавии в Европейский союз назначены на 20 октября. На данный момент 15 политиков, включая Майю Санду, заявили о намерении участвовать в президентской гонке. В апреле в Москве состоялся съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). На съезде объявили о создании блока "Победа", в который вошли партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение" и "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Исполнительный комитет блока возглавил Илан Шор, против которого введены санкции США. С мая 2022 года оппозиция в Молдове проводит акции протеста, требуя отставки правительства и президента Майи Санду. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим и энергетическим кризисом и в давлении на оппозицию. В результате действий властей была запрещена оппозиционная партия "Шор", а представители других политических групп, включая Партии социалистов, "Возрождение" и "Шанс", сталкиваются с обысками и задержаниями сторонников.
https://ria.ru/20240807/moldavija-1964712976.html
https://ria.ru/20240806/moldaviya-1964458208.html
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в мире, молдавия, майя санду, марина таубер, блок "победа"
В мире, Молдавия, Майя Санду, Марина Таубер, Блок "Победа"
Таубер прокомментировала отказ ЦИК Молдавии регистрировать блок "Победа"
Таубер: блоку "Победа" отказали в регистрации на выборах по указанию властей
КИШИНЕВ, 7 авг - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии отказала оппозиционному блоку "Победа" в регистрации на президентских выборах и референдуме по указанию властей республики, заявила журналистам представитель политической силы Марина Таубер.
Ранее в среду ЦИК отклонил заявку блока "Победа" на участие в президентских выборах и референдуме, ссылаясь на идентичность названия блока с названием партии "Победа – Виктория", которая входит в состав политического блока. По словам вице-председателя ЦИК Павла Постикэ, причины отказа будут объяснены позднее.
"Майя Санду
(президент Молдавии – ред.) животным страхом боится Илана Шора
(лидер блока "Победа" - ред.) и нашу команду, поэтому отдает прямые указания представителям ЦИК о том, чтобы тормозить все процессы…Решение, принятое ЦИК – политическое. Оно абсурдно и аргументы, приведенные для отказа, не имеют законных оснований… Члены ЦИК приняли решение, которое выгодно Санду", - заявила Таубер на брифинге.
По ее словам, решение ЦИК никак не влияет на план действий блока "Победа" и представители политсилы продолжат борьбу, обжаловав отказ в регистрации в апелляционной палате. "Регистрация блока был первый и всего лишь один шаг. Есть еще ряд возможностей для участия и в президентских выборах, и в референдуме. Поэтому наша борьба продолжается. Матч состоится при любой погоде!" - подчеркнула Таубер.
Блок "Победа" выдвинул депутата парламента и лидера партии "Возрождение" Василия Болю
в качестве кандидата на пост президента и подал документы в ЦИК. Партия также подала документы для участия в референдуме о евроинтеграции, выступая против вступления Молдавии в ЕС
.
Президентские выборы и референдум о возможном вступлении Молдавии в Европейский союз назначены на 20 октября. На данный момент 15 политиков, включая Майю Санду, заявили о намерении участвовать в президентской гонке.
В апреле в Москве
состоялся съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в Евразийский экономический союз (ЕАЭС
). На съезде объявили о создании блока "Победа", в который вошли партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение" и "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Исполнительный комитет блока возглавил Илан Шор, против которого введены санкции США
.
С мая 2022 года оппозиция в Молдове проводит акции протеста, требуя отставки правительства и президента Майи Санду. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим и энергетическим кризисом и в давлении на оппозицию. В результате действий властей была запрещена оппозиционная партия "Шор", а представители других политических групп, включая Партии социалистов, "Возрождение" и "Шанс", сталкиваются с обысками и задержаниями сторонников.