https://ria.ru/20240807/moldavija-1964712976.html

Шор прокомментировал отказ ЦИК Молдавии регистрировать блок "Победа"

Шор прокомментировал отказ ЦИК Молдавии регистрировать блок "Победа" - РИА Новости, 07.08.2024

Шор прокомментировал отказ ЦИК Молдавии регистрировать блок "Победа"

Решение Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Молдавии об отказе в регистрации оппозиционного блока "Победа" в президентских выборах и референдуме преступно... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T17:15

2024-08-07T17:15

2024-08-07T17:16

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КИШИНЕВ, 7 авг - РИА Новости. Решение Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Молдавии об отказе в регистрации оппозиционного блока "Победа" в президентских выборах и референдуме преступно и будет обжаловано в апелляционную палате, заявил в среду лидер политической силы Илан Шор в своем Telegram-канале. Ранее в среду ЦИК отклонил заявку блока "Победа" на участие в президентских выборах и референдуме, ссылаясь на идентичность названия блока с названием партии "Победа – Виктория", которая входит в состав политического блока. По словам вице-председателя ЦИК Павла Постикэ, причины отказа будут объяснены позднее. "Мы считаем, что решение ЦИК преступно. И направим обращение в апелляционную палату. Суета и подлость пдсовских (ПДС – правящая партия "Действие и солидарность" - ред.) прихлебателей в ЦИК не может помешать нашим планам и никак не отразится на предвыборной кампании блока. Санду (президент Молдавии Майя Санду – ред.) настолько боится победы "Победы", что готова растоптать права граждан. Мы не дадим режиму украсть выборы", - написал Шор. По его мнению, были выдвинуты формальные объяснения в отказе на регистрацию блока в президентских выборах и референдуме. "До смешного абсурдные: партия Victorie (в переводе с молдавского означает "Победа" - ред.) входит в блок "Победа", посему не может быть электоральным конкурентом блока. Логично... То есть псы режима просто за название блокируют", - пояснил Шор. Блок "Победа" выдвинул депутата парламента и лидера партии "Возрождение" Василия Болю в качестве кандидата на пост президента и подал документы в ЦИК. Партия также подала документы для участия в референдуме о евроинтеграции, выступая против вступления Молдавии в ЕС. Президентские выборы и референдум о возможном вступлении Молдавии в Европейский союз назначены на 20 октября. На данный момент 15 политиков, включая Майю Санду, заявили о намерении участвовать в президентской гонке. В апреле в Москве состоялся съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). На съезде объявили о создании блока "Победа", в который вошли партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение" и "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Исполнительный комитет блока возглавил Илан Шор, против которого введены санкции США. С мая 2022 года оппозиция в Молдове проводит акции протеста, требуя отставки правительства и президента Майи Санду. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим и энергетическим кризисом и в давлении на оппозицию. В результате действий властей была запрещена оппозиционная партия "Шор", а представители других политических групп, включая Партии социалистов, "Возрождение" и "Шанс", сталкиваются с обысками и задержаниями сторонников.

https://ria.ru/20240806/moldaviya-1964458208.html

https://ria.ru/20240806/moldavija-1964417258.html

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в мире, молдавия, илан шор, василий боля