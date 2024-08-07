https://ria.ru/20240807/moldavija-1964643242.html
В Молдавии прокомментировали отказ ЦИК регистрировать блок "Победа"
В Молдавии прокомментировали отказ ЦИК регистрировать блок "Победа" - РИА Новости, 07.08.2024
В Молдавии прокомментировали отказ ЦИК регистрировать блок "Победа"
Отказ ЦИК Молдавии регистрировать оппозиционный блок "Победа" для участия в президентских выборах и референдуме - это проявление страха партии власти, заявил... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T13:58
2024-08-07T13:58
2024-08-07T13:59
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илан шор
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КИШИНЕВ, 7 авг – РИА Новости. Отказ ЦИК Молдавии регистрировать оппозиционный блок "Победа" для участия в президентских выборах и референдуме - это проявление страха партии власти, заявил РИА Новости депутат парламента, один из лидеров партии "Возрождение" Александр Нестеровский. Ранее в среду ЦИК Молдавии отклонил заявку блока "Победа" на участие в президентских выборах и референдуме по интеграции в Евросоюз. "Партия президента Майи Санду боится конкуренции и возможного поражения на выборах, что свидетельствует о страхе и неуверенности нынешнего режима. Кроме того, отказ регистрации блока "Победа" - это не что иное, как демонстрация грубого нарушения Конституции и международного права", — сказал Нестеровский. Политик подчеркнул, что блок "Победа намерен продолжать борьбу за право на участие в выборах и за то, чтобы их голос был услышан, несмотря на препятствия со стороны нынешнего режима. Блок "Победа" выдвинул в пятницу депутата парламента и лидера партии "Возрождение" Василия Болю в качестве кандидата на пост президента и подал соответствующие документы в ЦИК на его участие в выборах главы молдавского государства. Ранее политсила также подала документы для участия в референдуме о евроинтеграции, призывая своих сторонников проголосовать против вступления Молдавии в ЕС. Президентские выборы в стране назначены на 20 октября. В тот же день состоится референдум о возможном вступлении Молдавии в Европейский союз. На данный момент 15 политиков, включая Санду, заявили о желании баллотироваться на пост президента. Двадцать первого апреля в Москве прошел съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС и ее сотрудничество с Россией. На съезде было объявлено о создании блока "Победа", объединившего партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение" и "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Исполнительный комитет блока возглавил Илан Шор, против руководства политсилы были введены санкции со стороны США. С мая 2022 года оппозиция в Молдавии проводит акции протеста, требуя отставки правительства и президента Майи Санду. Манифестанты обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим и энергетическим кризисом, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей была запрещена оппозиционная партия "Шор", а представители других политических групп, включая Партии социалистов, "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержаниями сторонников.
https://ria.ru/20240807/moldavija-1964639865.html
https://ria.ru/20240802/moldavija-1963766016.html
https://ria.ru/20240611/moldaviya-1952132459.html
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в мире, молдавия, майя санду, евразийский экономический союз, евросоюз, москва, василий боля, илан шор, россия
В мире, Молдавия, Майя Санду, Евразийский экономический союз, Евросоюз, Москва, Василий Боля, Илан Шор, Россия
В Молдавии прокомментировали отказ ЦИК регистрировать блок "Победа"
В Молдавии назвали отказ ЦИК регистрировать "Победу" проявлением страха
КИШИНЕВ, 7 авг – РИА Новости. Отказ ЦИК Молдавии регистрировать оппозиционный блок "Победа" для участия в президентских выборах и референдуме - это проявление страха партии власти, заявил РИА Новости депутат парламента, один из лидеров партии "Возрождение" Александр Нестеровский.
Ранее в среду ЦИК Молдавии отклонил заявку блока "Победа" на участие в президентских выборах и референдуме по интеграции в Евросоюз.
"Партия президента Майи Санду
боится конкуренции и возможного поражения на выборах, что свидетельствует о страхе и неуверенности нынешнего режима. Кроме того, отказ регистрации блока "Победа" - это не что иное, как демонстрация грубого нарушения Конституции и международного права", — сказал Нестеровский.
Политик подчеркнул, что блок "Победа намерен продолжать борьбу за право на участие в выборах и за то, чтобы их голос был услышан, несмотря на препятствия со стороны нынешнего режима.
Блок "Победа" выдвинул в пятницу депутата парламента и лидера партии "Возрождение" Василия Болю
в качестве кандидата на пост президента и подал соответствующие документы в ЦИК на его участие в выборах главы молдавского государства. Ранее политсила также подала документы для участия в референдуме о евроинтеграции, призывая своих сторонников проголосовать против вступления Молдавии в ЕС
.
Президентские выборы в стране назначены на 20 октября. В тот же день состоится референдум о возможном вступлении Молдавии в Европейский союз. На данный момент 15 политиков, включая Санду, заявили о желании баллотироваться на пост президента.
Двадцать первого апреля в Москве
прошел съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС
и ее сотрудничество с Россией
. На съезде было объявлено о создании блока "Победа", объединившего партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение" и "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Исполнительный комитет блока возглавил Илан Шор
, против руководства политсилы были введены санкции со стороны США
.
С мая 2022 года оппозиция в Молдавии проводит акции протеста, требуя отставки правительства и президента Майи Санду. Манифестанты обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим и энергетическим кризисом, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей была запрещена оппозиционная партия "Шор", а представители других политических групп, включая Партии социалистов, "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержаниями сторонников.