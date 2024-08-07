https://ria.ru/20240807/moldavija-1964639865.html

"Победа" будет оспаривать в суде отказ в регистрации на выборы в Молдавии

"Победа" будет оспаривать в суде отказ в регистрации на выборы в Молдавии - РИА Новости, 07.08.2024

"Победа" будет оспаривать в суде отказ в регистрации на выборы в Молдавии

Решение Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Молдавии не регистрировать оппозиционный блок "Победа" для участия в президентских выборах и референдуме будет... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T13:48

2024-08-07T13:48

2024-08-07T13:48

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КИШИНЕВ, 7 авг – РИА Новости. Решение Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Молдавии не регистрировать оппозиционный блок "Победа" для участия в президентских выборах и референдуме будет оспорено в суде, заявил журналистам адвокат политической силы Адриан Кожокару. Ранее ЦИК отклонил заявку блока "Победа" на участие в президентских выборах и референдуме, ссылаясь на идентичность названия блока с названием партии "Победа – Виктория", которая входит в состав политического блока. По словам вице-председателя ЦИК Павла Постикэ, причины отказа будут объяснены позднее. "Это решение ЦИК является незаконным и антиконституционным. Мы будем обжаловать его в суде. Политические партии представили все необходимые документы, и нет оснований для отказа в регистрации. Мы считаем, что причины отказа носят формальный характер", – подчеркнул Кожокару на брифинге. Блок "Победа" выдвинул депутата парламента и лидера партии "Возрождение" Василия Болю в качестве кандидата на пост президента и подал документы в ЦИК. Партия также подала документы для участия в референдуме о евроинтеграции, выступая против вступления Молдавии в ЕС. Президентские выборы и референдум о возможном вступлении Молдавии в Европейский союз назначены на 20 октября. На данный момент 15 политиков, включая Майю Санду, заявили о намерении участвовать в президентской гонке. В апреле в Москве состоялся съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). На съезде объявили о создании блока "Победа", в который вошли партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение" и "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Исполнительный комитет блока возглавил Илан Шор, против которого введены санкции США. С мая 2022 года оппозиция в Молдове проводит акции протеста, требуя отставки правительства и президента Майи Санду. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим и энергетическим кризисом и в давлении на оппозицию. В результате действий властей была запрещена оппозиционная партия "Шор", а представители других политических групп, включая Партии социалистов, "Возрождение" и "Шанс", сталкиваются с обысками и задержаниями сторонников.

https://ria.ru/20240806/moldavija-1964417258.html

https://ria.ru/20240806/mid-1964459752.html

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