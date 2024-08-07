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Зеленский подписал закон о продлении военного положения - РИА Новости, 07.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:54 07.08.2024
https://ria.ru/20240807/mobilizatsiya-1964621088.html
Зеленский подписал закон о продлении военного положения
Зеленский подписал закон о продлении военного положения - РИА Новости, 07.08.2024
Зеленский подписал закон о продлении военного положения
Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации на Украине до 9 ноября, следует из базы данных Верховной рады. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T12:54
2024-08-07T12:54
специальная военная операция на украине
в мире
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украина
европа
владимир зеленский
владимир путин
верховная рада украины
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации на Украине до 9 ноября, следует из базы данных Верховной рады. Соответствующие законопроекты, зарегистрированные в Верховной раде под № 11433 и 11434, обозначены на сайте украинского парламента как подписанные Зеленским. Согласно тексту документов, военное положение и мобилизация на Украине продлеваются до 9 ноября 2024 года. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор действие неоднократно продлевалось. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20240807/front-1964597128.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Европа, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Верховная Рада Украины, НАТО
Зеленский подписал закон о продлении военного положения

Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации

© AP Photo / Czarek SokolowskiВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации на Украине до 9 ноября, следует из базы данных Верховной рады.
Соответствующие законопроекты, зарегистрированные в Верховной раде под № 11433 и 11434, обозначены на сайте украинского парламента как подписанные Зеленским. Согласно тексту документов, военное положение и мобилизация на Украине продлеваются до 9 ноября 2024 года.
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На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор действие неоднократно продлевалось.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаЕвропаВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВерховная Рада УкраиныНАТО
 
 
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