https://ria.ru/20240807/miroshnik-1964671156.html

Мирошник назвал Украину загнанным шакалом, игнорирующим нормы и принципы

Мирошник назвал Украину загнанным шакалом, игнорирующим нормы и принципы - РИА Новости, 07.08.2024

Мирошник назвал Украину загнанным шакалом, игнорирующим нормы и принципы

Украина из-за неудач на поле боя представляет собой "загнанного шакала", абсолютно игнорирующего нормы и принципы международного гуманитарного права, заявил... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T15:27

2024-08-07T15:27

2024-08-07T15:27

россия

курская область

украина

родион мирошник

владимир путин

алексей смирнов (политик)

вооруженные силы украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Украина из-за неудач на поле боя представляет собой "загнанного шакала", абсолютно игнорирующего нормы и принципы международного гуманитарного права, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, комментируя попытку атаки ВСУ на Курскую область. "Мы прекрасно понимаем, что Украина сейчас – это в какой-то степени "загнанный шакал", который готов кусаться в разные стороны, абсолютно игнорируя нормы и принципы международного гуманитарного права", - сказал Мирошник в эфире Первого канала. Он отметил, что Украину сейчас активно поджимают с разных сторон на тему необходимости выхода на переговоры, поэтому сейчас при отсутствии возможности военных побед Киев будет искать какие-угодно возможности для провокаций. "В классическом варианте военных действий Украина явно проигрывает, она потеряла инициативу на передовой, у нас идёт продвижение, и в данном случае они будут искать любые лазейки, через которые они попытаются воздействовать на общественное сознание, на информационные потоки и пытаться продемонстрировать для своего внутреннего паблика хоть какие-то "перемоги", - сказал Мирошник. В среду президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявил, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи. ВСУ утром во вторник попытались прорваться на территорию Курской области. Минобороны России в тот же день сообщило, что украинские войска силами до 300 единиц личного состава при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы РФ в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня. По данным врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, пограничники и ВС РФ уничтожили на границе 16 единиц техники ВСУ. В среду Минобороны РФ сообщило, что в течение ночи подразделения ВС РФ совместно с пограничными органами ФСБ России продолжали уничтожать вооруженные формирования ВСУ в районах Курской области, примыкающих к российско-украинской границе. Ведомство уточнило, что потери украинской армии составили до 260 боевиков и 50 единиц бронетехники, в том числе семь танков, восемь бронетранспортеров, три боевые машины пехоты.

https://ria.ru/20240807/sovfedja-1964655423.html

https://ria.ru/20240807/putin--1964649472.html

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курская область

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россия, курская область, украина, родион мирошник, владимир путин, алексей смирнов (политик) , вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)