Мирошник назвал Украину загнанным шакалом, игнорирующим нормы и принципы
Посол Мирошник: Украина из-за неудач на поле боя является загнанным шакалом
© AP Photo / Mstyslav ChernovУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Mstyslav Chernov
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Украина из-за неудач на поле боя представляет собой "загнанного шакала", абсолютно игнорирующего нормы и принципы международного гуманитарного права, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, комментируя попытку атаки ВСУ на Курскую область.
«
"Мы прекрасно понимаем, что Украина сейчас – это в какой-то степени "загнанный шакал", который готов кусаться в разные стороны, абсолютно игнорируя нормы и принципы международного гуманитарного права", - сказал Мирошник в эфире Первого канала.
Он отметил, что Украину сейчас активно поджимают с разных сторон на тему необходимости выхода на переговоры, поэтому сейчас при отсутствии возможности военных побед Киев будет искать какие-угодно возможности для провокаций.
«
"В классическом варианте военных действий Украина явно проигрывает, она потеряла инициативу на передовой, у нас идёт продвижение, и в данном случае они будут искать любые лазейки, через которые они попытаются воздействовать на общественное сознание, на информационные потоки и пытаться продемонстрировать для своего внутреннего паблика хоть какие-то "перемоги", - сказал Мирошник.
В среду президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявил, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи.
ВСУ утром во вторник попытались прорваться на территорию Курской области. Минобороны России в тот же день сообщило, что украинские войска силами до 300 единиц личного состава при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы РФ в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня. По данным врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, пограничники и ВС РФ уничтожили на границе 16 единиц техники ВСУ.
В среду Минобороны РФ сообщило, что в течение ночи подразделения ВС РФ совместно с пограничными органами ФСБ России продолжали уничтожать вооруженные формирования ВСУ в районах Курской области, примыкающих к российско-украинской границе. Ведомство уточнило, что потери украинской армии составили до 260 боевиков и 50 единиц бронетехники, в том числе семь танков, восемь бронетранспортеров, три боевые машины пехоты.