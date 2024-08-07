Рейтинг@Mail.ru
Мирошник назвал Украину загнанным шакалом, игнорирующим нормы и принципы - РИА Новости, 07.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:27 07.08.2024
https://ria.ru/20240807/miroshnik-1964671156.html
Мирошник назвал Украину загнанным шакалом, игнорирующим нормы и принципы
Мирошник назвал Украину загнанным шакалом, игнорирующим нормы и принципы - РИА Новости, 07.08.2024
Мирошник назвал Украину загнанным шакалом, игнорирующим нормы и принципы
Украина из-за неудач на поле боя представляет собой "загнанного шакала", абсолютно игнорирующего нормы и принципы международного гуманитарного права, заявил... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T15:27
2024-08-07T15:27
россия
курская область
украина
родион мирошник
владимир путин
алексей смирнов (политик)
вооруженные силы украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942522464_0:316:3000:2004_1920x0_80_0_0_354b5e1eb09f34b9477345a6f59c63bd.jpg
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Украина из-за неудач на поле боя представляет собой "загнанного шакала", абсолютно игнорирующего нормы и принципы международного гуманитарного права, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, комментируя попытку атаки ВСУ на Курскую область. "Мы прекрасно понимаем, что Украина сейчас – это в какой-то степени "загнанный шакал", который готов кусаться в разные стороны, абсолютно игнорируя нормы и принципы международного гуманитарного права", - сказал Мирошник в эфире Первого канала. Он отметил, что Украину сейчас активно поджимают с разных сторон на тему необходимости выхода на переговоры, поэтому сейчас при отсутствии возможности военных побед Киев будет искать какие-угодно возможности для провокаций. "В классическом варианте военных действий Украина явно проигрывает, она потеряла инициативу на передовой, у нас идёт продвижение, и в данном случае они будут искать любые лазейки, через которые они попытаются воздействовать на общественное сознание, на информационные потоки и пытаться продемонстрировать для своего внутреннего паблика хоть какие-то "перемоги", - сказал Мирошник. В среду президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявил, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи. ВСУ утром во вторник попытались прорваться на территорию Курской области. Минобороны России в тот же день сообщило, что украинские войска силами до 300 единиц личного состава при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы РФ в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня. По данным врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, пограничники и ВС РФ уничтожили на границе 16 единиц техники ВСУ. В среду Минобороны РФ сообщило, что в течение ночи подразделения ВС РФ совместно с пограничными органами ФСБ России продолжали уничтожать вооруженные формирования ВСУ в районах Курской области, примыкающих к российско-украинской границе. Ведомство уточнило, что потери украинской армии составили до 260 боевиков и 50 единиц бронетехники, в том числе семь танков, восемь бронетранспортеров, три боевые машины пехоты.
https://ria.ru/20240807/sovfedja-1964655423.html
https://ria.ru/20240807/putin--1964649472.html
россия
курская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942522464_328:0:3000:2004_1920x0_80_0_0_b6c8bba1b1df70d446e43899dc57f250.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, курская область, украина, родион мирошник, владимир путин, алексей смирнов (политик) , вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Курская область, Украина, Родион Мирошник, Владимир Путин, Алексей Смирнов (политик) , Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Мирошник назвал Украину загнанным шакалом, игнорирующим нормы и принципы

Посол Мирошник: Украина из-за неудач на поле боя является загнанным шакалом

© AP Photo / Mstyslav ChernovУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© AP Photo / Mstyslav Chernov
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Украина из-за неудач на поле боя представляет собой "загнанного шакала", абсолютно игнорирующего нормы и принципы международного гуманитарного права, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, комментируя попытку атаки ВСУ на Курскую область.
«
"Мы прекрасно понимаем, что Украина сейчас – это в какой-то степени "загнанный шакал", который готов кусаться в разные стороны, абсолютно игнорируя нормы и принципы международного гуманитарного права", - сказал Мирошник в эфире Первого канала.
Поражение техники ВСУ на границе Курской области - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
Сенатор Джабаров пригрозил боевикам ВСУ, зашедшим в Курскую область
Вчера, 14:39
Он отметил, что Украину сейчас активно поджимают с разных сторон на тему необходимости выхода на переговоры, поэтому сейчас при отсутствии возможности военных побед Киев будет искать какие-угодно возможности для провокаций.
«
"В классическом варианте военных действий Украина явно проигрывает, она потеряла инициативу на передовой, у нас идёт продвижение, и в данном случае они будут искать любые лазейки, через которые они попытаются воздействовать на общественное сознание, на информационные потоки и пытаться продемонстрировать для своего внутреннего паблика хоть какие-то "перемоги", - сказал Мирошник.
В среду президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявил, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи.
ВСУ утром во вторник попытались прорваться на территорию Курской области. Минобороны России в тот же день сообщило, что украинские войска силами до 300 единиц личного состава при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы РФ в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня. По данным врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, пограничники и ВС РФ уничтожили на границе 16 единиц техники ВСУ.
В среду Минобороны РФ сообщило, что в течение ночи подразделения ВС РФ совместно с пограничными органами ФСБ России продолжали уничтожать вооруженные формирования ВСУ в районах Курской области, примыкающих к российско-украинской границе. Ведомство уточнило, что потери украинской армии составили до 260 боевиков и 50 единиц бронетехники, в том числе семь танков, восемь бронетранспортеров, три боевые машины пехоты.
Владимир Путин о событиях в Курской области - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
Путин назвал атаку ВСУ в Курской области масштабной провокацией
Вчера, 14:18
 
РоссияКурская областьУкраинаРодион МирошникВладимир ПутинАлексей Смирнов (политик)Вооруженные силы УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала