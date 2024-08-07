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Над Белгородской областью уничтожили еще два украинских беспилотника
Над Белгородской областью уничтожили еще два украинских беспилотника - РИА Новости, 07.08.2024
Над Белгородской областью уничтожили еще два украинских беспилотника
Дежурные средства российской ПВО уничтожили ещё два запущенных Украиной беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T13:46
2024-08-07T13:46
2024-08-07T13:51
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили ещё два запущенных Украиной беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России."Седьмого августа около 11.20 и 12.20 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231127/territorii-1912181456.html
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белгородская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия
Над Белгородской областью уничтожили еще два украинских беспилотника
Минобороны: ПВО сбила еще два беспилотника ВСУ над Белгородской областью