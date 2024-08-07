Рейтинг@Mail.ru
Над Белгородской областью уничтожили еще два украинских беспилотника - РИА Новости, 07.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:46 07.08.2024 (обновлено: 13:51 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/minoborony-1964639249.html
Над Белгородской областью уничтожили еще два украинских беспилотника
Над Белгородской областью уничтожили еще два украинских беспилотника - РИА Новости, 07.08.2024
Над Белгородской областью уничтожили еще два украинских беспилотника
Дежурные средства российской ПВО уничтожили ещё два запущенных Украиной беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T13:46
2024-08-07T13:51
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/07/1964560976_0:86:3337:1963_1920x0_80_0_0_eaf9571b4485eb0e9ef35fd38230c979.jpg
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили ещё два запущенных Украиной беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России."Седьмого августа около 11.20 и 12.20 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231127/territorii-1912181456.html
белгородская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/07/1964560976_304:0:3035:2048_1920x0_80_0_0_30ddb26bd7ac77fc694a818712f75439.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия
Над Белгородской областью уничтожили еще два украинских беспилотника

Минобороны: ПВО сбила еще два беспилотника ВСУ над Белгородской областью

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие подразделения ПВО
Военнослужащие подразделения ПВО - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащие подразделения ПВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили ещё два запущенных Украиной беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России.
"Седьмого августа около 11.20 и 12.20 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
"Все кончено": в США раскрыли, что Украине придется отдать России
27 ноября 2023, 16:47
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала