https://ria.ru/20240807/minoborony-1964639249.html

Над Белгородской областью уничтожили еще два украинских беспилотника

Над Белгородской областью уничтожили еще два украинских беспилотника - РИА Новости, 07.08.2024

Над Белгородской областью уничтожили еще два украинских беспилотника

Дежурные средства российской ПВО уничтожили ещё два запущенных Украиной беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T13:46

2024-08-07T13:46

2024-08-07T13:51

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/07/1964560976_0:86:3337:1963_1920x0_80_0_0_eaf9571b4485eb0e9ef35fd38230c979.jpg

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили ещё два запущенных Украиной беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России."Седьмого августа около 11.20 и 12.20 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231127/territorii-1912181456.html

белгородская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгородская область, россия