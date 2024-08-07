https://ria.ru/20240807/minoborony-1964637433.html

Группировка "Центр" уничтожила до 345 солдат ВСУ

Группировка "Центр" уничтожила до 345 солдат ВСУ - РИА Новости, 07.08.2024

Группировка "Центр" уничтожила до 345 солдат ВСУ

Подразделения группировки войск "Центр" продолжили ведение активных действий, отразили две атаки штурмовых групп ВСУ, потери Украины за сутки составили до 345... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T13:39

2024-08-07T13:39

2024-08-07T13:41

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" продолжили ведение активных действий, отразили две атаки штурмовых групп ВСУ, потери Украины за сутки составили до 345 военнослужащих и бронемашина, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Центр" продолжили ведение активных действий и нанесли поражение формированиям 32-й, 117-й механизированных, 1-й танковой, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Торецк, Гродовка, Николаевка и Дружба Донецкой народной республики. Отражены две контратаки штурмовых групп противника", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, потери ВСУ составили до 345 военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", 122-мм гаубица Д-30.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

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россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)