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Группировка "Центр" уничтожила до 345 солдат ВСУ - РИА Новости, 07.08.2024
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13:39 07.08.2024 (обновлено: 13:41 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/minoborony-1964637433.html
Группировка "Центр" уничтожила до 345 солдат ВСУ
Группировка "Центр" уничтожила до 345 солдат ВСУ - РИА Новости, 07.08.2024
Группировка "Центр" уничтожила до 345 солдат ВСУ
Подразделения группировки войск "Центр" продолжили ведение активных действий, отразили две атаки штурмовых групп ВСУ, потери Украины за сутки составили до 345... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T13:39
2024-08-07T13:41
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" продолжили ведение активных действий, отразили две атаки штурмовых групп ВСУ, потери Украины за сутки составили до 345 военнослужащих и бронемашина, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Центр" продолжили ведение активных действий и нанесли поражение формированиям 32-й, 117-й механизированных, 1-й танковой, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Торецк, Гродовка, Николаевка и Дружба Донецкой народной республики. Отражены две контратаки штурмовых групп противника", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, потери ВСУ составили до 345 военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", 122-мм гаубица Д-30.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Центр" уничтожила до 345 солдат ВСУ

Минобороны: ВСУ потеряли до 345 военных в зоне ответственности "Центра"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие группировки "Центр" в зоне СВО
Военнослужащие группировки Центр в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащие группировки "Центр" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" продолжили ведение активных действий, отразили две атаки штурмовых групп ВСУ, потери Украины за сутки составили до 345 военнослужащих и бронемашина, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили ведение активных действий и нанесли поражение формированиям 32-й, 117-й механизированных, 1-й танковой, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Торецк, Гродовка, Николаевка и Дружба Донецкой народной республики. Отражены две контратаки штурмовых групп противника", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, потери ВСУ составили до 345 военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", 122-мм гаубица Д-30.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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