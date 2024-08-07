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Группировка "Центр" уничтожила до 345 солдат ВСУ
Группировка "Центр" уничтожила до 345 солдат ВСУ - РИА Новости, 07.08.2024
Группировка "Центр" уничтожила до 345 солдат ВСУ
Подразделения группировки войск "Центр" продолжили ведение активных действий, отразили две атаки штурмовых групп ВСУ, потери Украины за сутки составили до 345... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T13:39
2024-08-07T13:39
2024-08-07T13:41
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" продолжили ведение активных действий, отразили две атаки штурмовых групп ВСУ, потери Украины за сутки составили до 345 военнослужащих и бронемашина, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Центр" продолжили ведение активных действий и нанесли поражение формированиям 32-й, 117-й механизированных, 1-й танковой, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Торецк, Гродовка, Николаевка и Дружба Донецкой народной республики. Отражены две контратаки штурмовых групп противника", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, потери ВСУ составили до 345 военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", 122-мм гаубица Д-30.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Центр" уничтожила до 345 солдат ВСУ
Минобороны: ВСУ потеряли до 345 военных в зоне ответственности "Центра"