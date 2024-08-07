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Группировка "Восток" отразила контратаку ВСУ - РИА Новости, 07.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:36 07.08.2024 (обновлено: 13:47 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/minoborony-1964636008.html
Группировка "Восток" отразила контратаку ВСУ
Группировка "Восток" отразила контратаку ВСУ - РИА Новости, 07.08.2024
Группировка "Восток" отразила контратаку ВСУ
Украинские формирования потеряли до 110 военнослужащих, восемь автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Богдана", подразделения группировки... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T13:36
2024-08-07T13:47
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
запорожская область
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 110 военнослужащих, восемь автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Богдана", подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, сообщило в среду Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 108-й бригады теробороны и 21-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Золотая Нива, Октябрь Донецкой народной республики и Зализничное Запорожской области. Отражена контратака штурмовой группы противника", - говорится в сообщении.Отмечается, что ВСУ потеряли до 110 военнослужащих, восемь автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Богдана" и 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", уничтожен склад боеприпасов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
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россия, вооруженные силы украины, запорожская область, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Восток" отразила контратаку ВСУ

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 110 солдат в зоне ответственности "Востока"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 110 военнослужащих, восемь автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Богдана", подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, сообщило в среду Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 108-й бригады теробороны и 21-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Золотая Нива, Октябрь Донецкой народной республики и Зализничное Запорожской области. Отражена контратака штурмовой группы противника", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ВСУ потеряли до 110 военнослужащих, восемь автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Богдана" и 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", уничтожен склад боеприпасов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныЗапорожская областьДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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