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Группировка "Восток" отразила контратаку ВСУ
Группировка "Восток" отразила контратаку ВСУ - РИА Новости, 07.08.2024
Группировка "Восток" отразила контратаку ВСУ
Украинские формирования потеряли до 110 военнослужащих, восемь автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Богдана", подразделения группировки... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T13:36
2024-08-07T13:36
2024-08-07T13:47
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вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
запорожская область
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 110 военнослужащих, восемь автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Богдана", подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, сообщило в среду Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 108-й бригады теробороны и 21-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Золотая Нива, Октябрь Донецкой народной республики и Зализничное Запорожской области. Отражена контратака штурмовой группы противника", - говорится в сообщении.Отмечается, что ВСУ потеряли до 110 военнослужащих, восемь автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Богдана" и 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", уничтожен склад боеприпасов.
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Группировка "Восток" отразила контратаку ВСУ
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 110 солдат в зоне ответственности "Востока"