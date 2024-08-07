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Группировка "Восток" отразила контратаку ВСУ

Группировка "Восток" отразила контратаку ВСУ - РИА Новости, 07.08.2024

Группировка "Восток" отразила контратаку ВСУ

Украинские формирования потеряли до 110 военнослужащих, восемь автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Богдана", подразделения группировки... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T13:36

2024-08-07T13:36

2024-08-07T13:47

россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

запорожская область

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 110 военнослужащих, восемь автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Богдана", подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, сообщило в среду Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 108-й бригады теробороны и 21-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Золотая Нива, Октябрь Донецкой народной республики и Зализничное Запорожской области. Отражена контратака штурмовой группы противника", - говорится в сообщении.Отмечается, что ВСУ потеряли до 110 военнослужащих, восемь автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Богдана" и 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", уничтожен склад боеприпасов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

запорожская область

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россия, вооруженные силы украины, запорожская область, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)