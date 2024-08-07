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Группировка "Запад" отразила контратаку ВСУ
Группировка "Запад" отразила контратаку ВСУ - РИА Новости, 07.08.2024
Группировка "Запад" отразила контратаку ВСУ
Российская группировка "Запад" за прошедшие сутки нанесла поражение формированиям четырёх украинских бригад и отразила контратаку, потери противника составили... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T13:33
2024-08-07T13:33
2024-08-07T13:45
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министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Российская группировка "Запад" за прошедшие сутки нанесла поражение формированиям четырёх украинских бригад и отразила контратаку, потери противника составили более 530 военнослужащих, сообщило в среду Минобороны РФ."Нанесено поражение формированиям 14-й, 66-й и 116-й механизированных бригад ВСУ и 1 бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Стельмаховка Луганской Народной Республики и Новосадовое Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение в своей зоне ответственности и отразили контратаку штурмовой группы 1-й бригады нацгвардии."Противник потерял более 530 военнослужащих, боевую машину пехоты Bradley производства США, бронетранспортер М113 производства США, восемнадцать автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку AS-90 производства Великобритании, 155-мм гаубицу М198 производства США, 152-мм гаубицу "Мста-Б", 122-мм гаубицу Д-30, два 105-мм орудия L-119 производства Великобритании, станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", - добавили в МО РФ.Также уничтожены четыре склада боеприпасов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Группировка "Запад" отразила контратаку ВСУ
ВСУ за сутки потеряли более 530 военнослужащих в зоне ответственности "Запада"