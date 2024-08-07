Рейтинг@Mail.ru
Группировка "Запад" отразила контратаку ВСУ - РИА Новости, 07.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:33 07.08.2024 (обновлено: 13:45 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/minoborony-1964634935.html
Группировка "Запад" отразила контратаку ВСУ
Группировка "Запад" отразила контратаку ВСУ - РИА Новости, 07.08.2024
Группировка "Запад" отразила контратаку ВСУ
Российская группировка "Запад" за прошедшие сутки нанесла поражение формированиям четырёх украинских бригад и отразила контратаку, потери противника составили... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T13:33
2024-08-07T13:45
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
луганская народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1962001988_0:0:3112:1752_1920x0_80_0_0_3bca7e1edefcb4b7ef4c167d8e9f6d0f.jpg
МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Российская группировка "Запад" за прошедшие сутки нанесла поражение формированиям четырёх украинских бригад и отразила контратаку, потери противника составили более 530 военнослужащих, сообщило в среду Минобороны РФ."Нанесено поражение формированиям 14-й, 66-й и 116-й механизированных бригад ВСУ и 1 бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Стельмаховка Луганской Народной Республики и Новосадовое Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение в своей зоне ответственности и отразили контратаку штурмовой группы 1-й бригады нацгвардии."Противник потерял более 530 военнослужащих, боевую машину пехоты Bradley производства США, бронетранспортер М113 производства США, восемнадцать автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку AS-90 производства Великобритании, 155-мм гаубицу М198 производства США, 152-мм гаубицу "Мста-Б", 122-мм гаубицу Д-30, два 105-мм орудия L-119 производства Великобритании, станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", - добавили в МО РФ.Также уничтожены четыре склада боеприпасов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1962001988_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_36b33afe0e892d5e306ab1f608bb6b88.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, луганская народная республика, харьковская область
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Харьковская область
Группировка "Запад" отразила контратаку ВСУ

ВСУ за сутки потеряли более 530 военнослужащих в зоне ответственности "Запада"

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Российская группировка "Запад" за прошедшие сутки нанесла поражение формированиям четырёх украинских бригад и отразила контратаку, потери противника составили более 530 военнослужащих, сообщило в среду Минобороны РФ.
"Нанесено поражение формированиям 14-й, 66-й и 116-й механизированных бригад ВСУ и 1 бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Стельмаховка Луганской Народной Республики и Новосадовое Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение в своей зоне ответственности и отразили контратаку штурмовой группы 1-й бригады нацгвардии.
"Противник потерял более 530 военнослужащих, боевую машину пехоты Bradley производства США, бронетранспортер М113 производства США, восемнадцать автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку AS-90 производства Великобритании, 155-мм гаубицу М198 производства США, 152-мм гаубицу "Мста-Б", 122-мм гаубицу Д-30, два 105-мм орудия L-119 производства Великобритании, станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", - добавили в МО РФ.
Также уничтожены четыре склада боеприпасов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныУкраинаВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Донецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаХарьковская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала