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Подразделения "Южной" группировки войск отразили контратаку ВСУ
Подразделения "Южной" группировки войск отразили контратаку ВСУ - РИА Новости, 07.08.2024
Подразделения "Южной" группировки войск отразили контратаку ВСУ
Подразделения "Южной" группировки российских войск в течение суток продолжали занимать более выгодные рубежи и позиции, противник потерял до 620 военнослужащих... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T13:33
2024-08-07T13:33
2024-08-07T13:37
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск в течение суток продолжали занимать более выгодные рубежи и позиции, противник потерял до 620 военнослужащих и БМП, сообщило в среду Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск продолжали занимать более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике 24-й, 61-й механизированных, 5-й и 10-й штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Часов Яр, Предтечино и Константиновка Донецкой народной республики", - говорится в сводке ведомства.По данным министерства, за сутки отражена контратака штурмовой группы 5-й штурмовой бригады ВСУ."ВСУ потеряли до 620 военнослужащих, боевую машину пехоты, девять автомобилей, две 155-мм гаубицы FH-70 производства Великобритании, две 155-мм гаубицы М777 производства США, два 152-мм орудия Д-20, 122-мм гаубицу Д-30, 105-мм орудие М119 производства США, две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", - добавили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20240805/ukraina-1964163989.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
Подразделения "Южной" группировки войск отразили контратаку ВСУ
Минобороны: ВСУ потеряли 620 военных в зоне ответственности группировки "Юг"