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Группировка "Север" за сутки уничтожила до 220 солдат ВСУ - РИА Новости, 07.08.2024
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13:32 07.08.2024 (обновлено: 13:42 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/minoborony-1964634509.html
Группировка "Север" за сутки уничтожила до 220 солдат ВСУ
Группировка "Север" за сутки уничтожила до 220 солдат ВСУ - РИА Новости, 07.08.2024
Группировка "Север" за сутки уничтожила до 220 солдат ВСУ
ВСУ за сутки потеряли до 220 военных в зоне действий российской группировки "Север", сообщило в среду министерство обороны РФ. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T13:32
2024-08-07T13:42
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
сумская область
харьковская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
украина
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 220 военных в зоне действий российской группировки "Север", сообщило в среду министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение живой силе и технике 22-й механизированной бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 103-й и 113-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Юнаковка, Басовка Сумской области, Тихое и Волчанские Хутора Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, шесть танков, две боевые машины пехоты, четыре бронетранспортера, шесть боевых бронированных машин, шесть пикапов, две самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса "Бук", 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, 152-мм гаубица "Мста-Б" и две 122-мм гаубицы Д-30", - отмечает МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, сумская область, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, украина
Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Харьковская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Украина
Группировка "Север" за сутки уничтожила до 220 солдат ВСУ

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 220 военных в зоне ответственности "Севера"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 220 военных в зоне действий российской группировки "Север", сообщило в среду министерство обороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение живой силе и технике 22-й механизированной бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 103-й и 113-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Юнаковка, Басовка Сумской области, Тихое и Волчанские Хутора Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
"Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, шесть танков, две боевые машины пехоты, четыре бронетранспортера, шесть боевых бронированных машин, шесть пикапов, две самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса "Бук", 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, 152-мм гаубица "Мста-Б" и две 122-мм гаубицы Д-30", - отмечает МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныСумская областьХарьковская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФУкраина
 
 
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