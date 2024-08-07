https://ria.ru/20240807/minoborony-1964634509.html
Группировка "Север" за сутки уничтожила до 220 солдат ВСУ
Группировка "Север" за сутки уничтожила до 220 солдат ВСУ - РИА Новости, 07.08.2024
Группировка "Север" за сутки уничтожила до 220 солдат ВСУ
ВСУ за сутки потеряли до 220 военных в зоне действий российской группировки "Север", сообщило в среду министерство обороны РФ. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T13:32
2024-08-07T13:32
2024-08-07T13:42
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
сумская область
харьковская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962907851_0:0:3173:1785_1920x0_80_0_0_4795ed64b7bc8cd7ec2b4895668a9816.jpg
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 220 военных в зоне действий российской группировки "Север", сообщило в среду министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение живой силе и технике 22-й механизированной бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 103-й и 113-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Юнаковка, Басовка Сумской области, Тихое и Волчанские Хутора Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, шесть танков, две боевые машины пехоты, четыре бронетранспортера, шесть боевых бронированных машин, шесть пикапов, две самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса "Бук", 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, 152-мм гаубица "Мста-Б" и две 122-мм гаубицы Д-30", - отмечает МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
сумская область
харьковская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962907851_16:0:2745:2047_1920x0_80_0_0_cc562ec9092cd49af31c49d8f6a0d9e0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, сумская область, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, украина
Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Харьковская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Украина
Группировка "Север" за сутки уничтожила до 220 солдат ВСУ
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 220 военных в зоне ответственности "Севера"