https://ria.ru/20240807/minoborony-1964633946.html
Уровень выплат добровольцам и контрактникам равный, заявили в Минобороны
Уровень выплат добровольцам и контрактникам равный, заявили в Минобороны - РИА Новости, 07.08.2024
Уровень выплат добровольцам и контрактникам равный, заявили в Минобороны
По уровню материального обеспечения и соцподдержки добровольцы приравнены к контрактникам, ежемесячный размер выплат составляет от 204,8 тысячи рублей для... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T13:28
2024-08-07T13:28
2024-08-07T13:37
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. По уровню материального обеспечения и соцподдержки добровольцы приравнены к контрактникам, ежемесячный размер выплат составляет от 204,8 тысячи рублей для рядового, сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве заявили, что украинские спецслужбы распространяют "заведомо ложную информацию о якобы ущемлении прав добровольцев, выполняющих боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции". "По уровню финансового, медицинского, тылового обеспечения, порядку получения льгот и мер социальной поддержки, в том числе и членам семей, добровольцы приравнены к военнослужащим, проходящим военную службу по контракту", - говорится в материалах, предоставленных министерством. В Минобороны отмечают, что для выплат денежного довольствия на каждого добровольца создана учетная запись в автоматизированной системе ведомства, где также фиксируются периоды их пребывания в зоне проведения боевых действий. Согласно предоставленным данным, размер ежемесячных денежных выплат добровольца в звании рядового составляет от 204,8 тысячи рублей. Командир отделения (сержант) получает от 229,7 тысячи рублей, командир взвода (старший лейтенант) - от 266,3 тысячи рублей, командир роты (капитан) - от 272 тысяч рублей, командир батальона (подполковник, полковник) - от 279,7 тысячи рублей.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия
Уровень выплат добровольцам и контрактникам равный, заявили в Минобороны
Минобороны: ежемесячный размер выплат добровольцам и контрактникам равный
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. По уровню материального обеспечения и соцподдержки добровольцы приравнены к контрактникам, ежемесячный размер выплат составляет от 204,8 тысячи рублей для рядового, сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве заявили, что украинские спецслужбы распространяют "заведомо ложную информацию о якобы ущемлении прав добровольцев, выполняющих боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции".
"По уровню финансового, медицинского, тылового обеспечения, порядку получения льгот и мер социальной поддержки, в том числе и членам семей, добровольцы приравнены к военнослужащим, проходящим военную службу по контракту", - говорится в материалах, предоставленных министерством.
В Минобороны отмечают, что для выплат денежного довольствия на каждого добровольца создана учетная запись в автоматизированной системе ведомства, где также фиксируются периоды их пребывания в зоне проведения боевых действий.
Согласно предоставленным данным, размер ежемесячных денежных выплат добровольца в звании рядового составляет от 204,8 тысячи рублей. Командир отделения (сержант) получает от 229,7 тысячи рублей, командир взвода (старший лейтенант) - от 266,3 тысячи рублей, командир роты (капитан) - от 272 тысяч рублей, командир батальона (подполковник, полковник) - от 279,7 тысячи рублей.