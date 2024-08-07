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Минобороны Финляндии отклонило заявку бизнесмена с российским гражданством - РИА Новости, 07.08.2024
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11:10 07.08.2024 (обновлено: 11:11 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/minoborony-1964588565.html
Минобороны Финляндии отклонило заявку бизнесмена с российским гражданством
Минобороны Финляндии отклонило заявку бизнесмена с российским гражданством - РИА Новости, 07.08.2024
Минобороны Финляндии отклонило заявку бизнесмена с российским гражданством
Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен отклонил заявку бизнесмена с российским гражданством на сделку с недвижимостью, сообщает группа региональных изданий... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T11:10
2024-08-07T11:11
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МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен отклонил заявку бизнесмена с российским гражданством на сделку с недвижимостью, сообщает группа региональных изданий Uutissuomalainen. "Министр обороны Антти Хяккянен отклонил заявку на получение разрешения на сделку с недвижимостью в Сюсмя (юг Финляндии – ред.)", - сообщила группа изданий. Решение минобороны обжаловали в административном суде, оно пока не имеет юридической силы. По информации группы изданий, заявку подал 61-летний бизнесмен, имеющий швейцарское и российское гражданство. Ему принадлежит зарегистрированная в Швейцарии компания, производящая приемники и антенны спутниковой навигации. Согласно данным Uutisuomalainen, эта компания включена в санкционный список Украины. На решение отклонить заявку также повлияли сведения об отсутствии у бизнесмена родственников или предыдущего постоянного места жительства в Финляндии, пишет Uutisuomalainen. В начале января министр обороны отклонил три сделки с недвижимостью покупателей из стран, не входящих в ЕС и ЕЭС, одна из них связана с компанией с "российским участием". По информации оборонного ведомства, эти сделки могут нанести ущерб организации национальной обороны, защите территориальной целостности и национальной безопасности. В конце января Хяккянен создал рабочую группу для оценки возможности полного запрета на приобретение недвижимости организациями и гражданами из РФ, а также подготовки законодательства по этому вопросу. Рабочая группа финского министерства обороны пришла к выводу, что россиянам необходимо запретить приобретать недвижимость в Финляндии, сообщило ранее оборонное ведомство. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что инициатива финских властей о запрете покупки недвижимости в стране россиянами якобы из соображений безопасности носит дискриминационный характер.
https://ria.ru/20240802/rossija-1963631820.html
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финляндия, россия, евросоюз
Финляндия, Россия, Евросоюз
Минобороны Финляндии отклонило заявку бизнесмена с российским гражданством

Uutissuomalainen: министр обороны Финляндии отклонил заявку бизнесмена из России

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГорода мира. Хельсинки
Города мира. Хельсинки - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен отклонил заявку бизнесмена с российским гражданством на сделку с недвижимостью, сообщает группа региональных изданий Uutissuomalainen.
«
"Министр обороны Антти Хяккянен отклонил заявку на получение разрешения на сделку с недвижимостью в Сюсмя (юг Финляндии – ред.)", - сообщила группа изданий.
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Решение минобороны обжаловали в административном суде, оно пока не имеет юридической силы.
По информации группы изданий, заявку подал 61-летний бизнесмен, имеющий швейцарское и российское гражданство. Ему принадлежит зарегистрированная в Швейцарии компания, производящая приемники и антенны спутниковой навигации. Согласно данным Uutisuomalainen, эта компания включена в санкционный список Украины. На решение отклонить заявку также повлияли сведения об отсутствии у бизнесмена родственников или предыдущего постоянного места жительства в Финляндии, пишет Uutisuomalainen.
В начале января министр обороны отклонил три сделки с недвижимостью покупателей из стран, не входящих в ЕС и ЕЭС, одна из них связана с компанией с "российским участием". По информации оборонного ведомства, эти сделки могут нанести ущерб организации национальной обороны, защите территориальной целостности и национальной безопасности.
В конце января Хяккянен создал рабочую группу для оценки возможности полного запрета на приобретение недвижимости организациями и гражданами из РФ, а также подготовки законодательства по этому вопросу. Рабочая группа финского министерства обороны пришла к выводу, что россиянам необходимо запретить приобретать недвижимость в Финляндии, сообщило ранее оборонное ведомство. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что инициатива финских властей о запрете покупки недвижимости в стране россиянами якобы из соображений безопасности носит дискриминационный характер.
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