Минобороны Финляндии отклонило заявку бизнесмена с российским гражданством
Uutissuomalainen: министр обороны Финляндии отклонил заявку бизнесмена из России
Города мира. Хельсинки. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен отклонил заявку бизнесмена с российским гражданством на сделку с недвижимостью, сообщает группа региональных изданий Uutissuomalainen.
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"Министр обороны Антти Хяккянен отклонил заявку на получение разрешения на сделку с недвижимостью в Сюсмя (юг Финляндии – ред.)", - сообщила группа изданий.
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Решение минобороны обжаловали в административном суде, оно пока не имеет юридической силы.
По информации группы изданий, заявку подал 61-летний бизнесмен, имеющий швейцарское и российское гражданство. Ему принадлежит зарегистрированная в Швейцарии компания, производящая приемники и антенны спутниковой навигации. Согласно данным Uutisuomalainen, эта компания включена в санкционный список Украины. На решение отклонить заявку также повлияли сведения об отсутствии у бизнесмена родственников или предыдущего постоянного места жительства в Финляндии, пишет Uutisuomalainen.
В начале января министр обороны отклонил три сделки с недвижимостью покупателей из стран, не входящих в ЕС и ЕЭС, одна из них связана с компанией с "российским участием". По информации оборонного ведомства, эти сделки могут нанести ущерб организации национальной обороны, защите территориальной целостности и национальной безопасности.
В конце января Хяккянен создал рабочую группу для оценки возможности полного запрета на приобретение недвижимости организациями и гражданами из РФ, а также подготовки законодательства по этому вопросу. Рабочая группа финского министерства обороны пришла к выводу, что россиянам необходимо запретить приобретать недвижимость в Финляндии, сообщило ранее оборонное ведомство. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что инициатива финских властей о запрете покупки недвижимости в стране россиянами якобы из соображений безопасности носит дискриминационный характер.