https://ria.ru/20240807/minoborony-1964588565.html

Минобороны Финляндии отклонило заявку бизнесмена с российским гражданством

Минобороны Финляндии отклонило заявку бизнесмена с российским гражданством - РИА Новости, 07.08.2024

Минобороны Финляндии отклонило заявку бизнесмена с российским гражданством

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен отклонил заявку бизнесмена с российским гражданством на сделку с недвижимостью, сообщает группа региональных изданий... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T11:10

2024-08-07T11:10

2024-08-07T11:11

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МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен отклонил заявку бизнесмена с российским гражданством на сделку с недвижимостью, сообщает группа региональных изданий Uutissuomalainen. "Министр обороны Антти Хяккянен отклонил заявку на получение разрешения на сделку с недвижимостью в Сюсмя (юг Финляндии – ред.)", - сообщила группа изданий. Решение минобороны обжаловали в административном суде, оно пока не имеет юридической силы. По информации группы изданий, заявку подал 61-летний бизнесмен, имеющий швейцарское и российское гражданство. Ему принадлежит зарегистрированная в Швейцарии компания, производящая приемники и антенны спутниковой навигации. Согласно данным Uutisuomalainen, эта компания включена в санкционный список Украины. На решение отклонить заявку также повлияли сведения об отсутствии у бизнесмена родственников или предыдущего постоянного места жительства в Финляндии, пишет Uutisuomalainen. В начале января министр обороны отклонил три сделки с недвижимостью покупателей из стран, не входящих в ЕС и ЕЭС, одна из них связана с компанией с "российским участием". По информации оборонного ведомства, эти сделки могут нанести ущерб организации национальной обороны, защите территориальной целостности и национальной безопасности. В конце января Хяккянен создал рабочую группу для оценки возможности полного запрета на приобретение недвижимости организациями и гражданами из РФ, а также подготовки законодательства по этому вопросу. Рабочая группа финского министерства обороны пришла к выводу, что россиянам необходимо запретить приобретать недвижимость в Финляндии, сообщило ранее оборонное ведомство. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что инициатива финских властей о запрете покупки недвижимости в стране россиянами якобы из соображений безопасности носит дискриминационный характер.

https://ria.ru/20240802/rossija-1963631820.html

https://ria.ru/20240614/finlyandiya-1952999621.html

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