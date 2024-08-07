https://ria.ru/20240807/lukashenko-1964749334.html

Лукашенко подписал указ о призыве на срочную военную службу

Лукашенко подписал указ о призыве на срочную военную службу - РИА Новости, 07.08.2024

Лукашенко подписал указ о призыве на срочную военную службу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о призыве на срочную военную службу, сообщила в среду пресс-служба главы белорусского государства. РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T19:14

2024-08-07T19:14

2024-08-07T19:14

в мире

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 7 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о призыве на срочную военную службу, сообщила в среду пресс-служба главы белорусского государства. "Президент Беларуси Александр Лукашенко 7 августа подписал указ № 312 "Об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу, службу в резерве". Документом предусматривается призвать в сентябре - ноябре 2024 года на срочную военную службу, службу в резерве граждан Беларуси мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет и которые не имеют права на отсрочку от призыва, а также граждан призывного возраста, утративших право на отсрочку", - говорится в сообщении. Отмечается, что принятие указа позволит республиканским органам государственного управления, местным исполнительным и распорядительным органам своевременно провести мероприятия по призыву граждан на срочную военную службу и службу в резерве. Одновременно указом предусматривается увольнение в запас военнослужащих срочной военной службы, выслуживших установленные сроки, говорится в сообщении. Во время весеннего призыва на срочную военную службу и службу в резерве в апреле - мае на укомплектование вооруженных сил, других войск и воинских формирований Белоруссии было направлено около 10 тысяч человек.

https://ria.ru/20240723/glava-1961471466.html

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в мире, белоруссия, александр лукашенко