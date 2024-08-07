https://ria.ru/20240807/lekarstva-1964738209.html

Выпуск лекарств в Подмосковье увеличился на 16% за год

Выпуск лекарств в Подмосковье увеличился на 16% за год - РИА Новости, 07.08.2024

Выпуск лекарств в Подмосковье увеличился на 16% за год

Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, увеличилось в Московской области на 16,3% по сравнению с прошлогодними... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T18:12

2024-08-07T18:12

2024-08-07T18:12

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, увеличилось в Московской области на 16,3% по сравнению с прошлогодними показателями. Об этом сообщил 360.ru.По словам зампредседателя правительства региона, главы мининвеста Екатерины Зиновьевой, также за шесть месяцев на 16,8% выросло производство фармацевтических субстанций.Отмечается, что реализуемые в области проекты в сфере фармацевтики и медицины направлены на обеспечение технологического суверенитета России.

московская область (подмосковье)

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2024

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московская область (подмосковье)