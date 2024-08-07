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Выпуск лекарств в Подмосковье увеличился на 16% за год - РИА Новости, 07.08.2024
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Новости Подмосковья
 
18:12 07.08.2024
https://ria.ru/20240807/lekarstva-1964738209.html
Выпуск лекарств в Подмосковье увеличился на 16% за год
Выпуск лекарств в Подмосковье увеличился на 16% за год - РИА Новости, 07.08.2024
Выпуск лекарств в Подмосковье увеличился на 16% за год
Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, увеличилось в Московской области на 16,3% по сравнению с прошлогодними... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T18:12
2024-08-07T18:12
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, увеличилось в Московской области на 16,3% по сравнению с прошлогодними показателями. Об этом сообщил 360.ru.По словам зампредседателя правительства региона, главы мининвеста Екатерины Зиновьевой, также за шесть месяцев на 16,8% выросло производство фармацевтических субстанций.Отмечается, что реализуемые в области проекты в сфере фармацевтики и медицины направлены на обеспечение технологического суверенитета России.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Выпуск лекарств в Подмосковье увеличился на 16% за год

© РИА Новости / Денис АбрамовГотовая продукция в одной из лабораторий фармацевтического завода
Готовая продукция в одной из лабораторий фармацевтического завода - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / Денис Абрамов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, увеличилось в Московской области на 16,3% по сравнению с прошлогодними показателями. Об этом сообщил 360.ru.
По словам зампредседателя правительства региона, главы мининвеста Екатерины Зиновьевой, также за шесть месяцев на 16,8% выросло производство фармацевтических субстанций.
Отмечается, что реализуемые в области проекты в сфере фармацевтики и медицины направлены на обеспечение технологического суверенитета России.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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