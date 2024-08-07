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При украинских обстрелах в Курской области пострадал 31 человек

При украинских обстрелах в Курской области пострадал 31 человек - РИА Новости, 07.08.2024

При украинских обстрелах в Курской области пострадал 31 человек

В результате обстрелов со стороны украинских националистов в Курской области травмы и ранения получил 31 человек, в том числе шесть детей, сообщает Минздрав... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T20:52

2024-08-07T20:52

2024-08-07T20:59

курская область

россия

специальная военная операция на украине

здоровье - общество

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. В результате обстрелов со стороны украинских националистов в Курской области травмы и ранения получил 31 человек, в том числе шесть детей, сообщает Минздрав России в Telegram-канале."По оперативным данным, в результате обстрелов украинскими националистами в Курской области травмы и ранения получил 31 человек, в том числе шесть детей. Госпитализированы и получают стационарное лечение 19 человек, в том числе четверо детей", - говорится в сообщении.Уточняется, что состояние четверых пострадавших, в том числе одного ребенка, врачи оценивают как тяжелое. Проведены телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских организаций. Амбулаторная помощь оказана 12 пострадавшим, в том числе двум детям.

https://ria.ru/20240807/moskalkova-1964687274.html

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курская область, россия, здоровье - общество, вооруженные силы украины, происшествия