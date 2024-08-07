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При украинских обстрелах в Курской области пострадал 31 человек
При украинских обстрелах в Курской области пострадал 31 человек - РИА Новости, 07.08.2024
При украинских обстрелах в Курской области пострадал 31 человек
В результате обстрелов со стороны украинских националистов в Курской области травмы и ранения получил 31 человек, в том числе шесть детей, сообщает Минздрав... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T20:52
2024-08-07T20:52
2024-08-07T20:59
курская область
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специальная военная операция на украине
здоровье - общество
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. В результате обстрелов со стороны украинских националистов в Курской области травмы и ранения получил 31 человек, в том числе шесть детей, сообщает Минздрав России в Telegram-канале."По оперативным данным, в результате обстрелов украинскими националистами в Курской области травмы и ранения получил 31 человек, в том числе шесть детей. Госпитализированы и получают стационарное лечение 19 человек, в том числе четверо детей", - говорится в сообщении.Уточняется, что состояние четверых пострадавших, в том числе одного ребенка, врачи оценивают как тяжелое. Проведены телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских организаций. Амбулаторная помощь оказана 12 пострадавшим, в том числе двум детям.
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курская область, россия, здоровье - общество, вооруженные силы украины, происшествия
Курская область, Россия, Специальная военная операция на Украине, Здоровье - Общество, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При украинских обстрелах в Курской области пострадал 31 человек
При обстрелах ВСУ в Курской области пострадал 31 человек, включая шестерых детей