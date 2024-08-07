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Крым готов помочь Курской области после атаки ВСУ, заявил Аксенов - РИА Новости, 07.08.2024
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15:12 07.08.2024 (обновлено: 15:29 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/krym-1964666771.html
Крым готов помочь Курской области после атаки ВСУ, заявил Аксенов
Крым готов помочь Курской области после атаки ВСУ, заявил Аксенов - РИА Новости, 07.08.2024
Крым готов помочь Курской области после атаки ВСУ, заявил Аксенов
Крым готов оказать всю необходимую помощь Курской области, которая подверглась нападению украинских войск, заявил глава республики Сергей Аксенов в своем... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T15:12
2024-08-07T15:29
курская область
вооруженные силы украины
происшествия
республика крым
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости. Крым готов оказать всю необходимую помощь Курской области, которая подверглась нападению украинских войск, заявил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале."Прежде всего, хочу от имени всех крымчан выразить поддержку жителям Курской области, которая подверглась нападению украинских террористов. Мы с вами, друзья! Крым готов оказать всю необходимую помощь братскому региону", - написал Аксенов.ВСУ утром во вторник попытались прорваться на территорию Курской области. Минобороны России в тот же день сообщило, что украинские войска силами до 300 единиц личного состава при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы РФ в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня. По данным врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, пограничники и ВС РФ уничтожили на границе 16 единиц техники ВСУ.В среду Минобороны РФ сообщило, что в течение ночи подразделения ВС РФ совместно с пограничными органами ФСБ России продолжали уничтожать вооруженные формирования ВСУ в районах Курской области, примыкающих к российско-украинской границе. Ведомство уточнило, что потери украинской армии составили до 260 боевиков и 50 единиц бронетехники, в том числе семь танков, восемь бронетранспортеров, три боевые машины пехоты.
https://ria.ru/20240807/putin-1964652638.html
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курская область, вооруженные силы украины, происшествия, республика крым, сергей аксенов (политик)
Курская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Республика Крым, Сергей Аксенов (политик)
Крым готов помочь Курской области после атаки ВСУ, заявил Аксенов

Аксенов: Крым готов помочь Курской области, которая подверглась нападению ВСУ

© РИА Новости / Александр Полегенько | Перейти в медиабанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости. Крым готов оказать всю необходимую помощь Курской области, которая подверглась нападению украинских войск, заявил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
"Прежде всего, хочу от имени всех крымчан выразить поддержку жителям Курской области, которая подверглась нападению украинских террористов. Мы с вами, друзья! Крым готов оказать всю необходимую помощь братскому региону", - написал Аксенов.
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Вчера, 14:29
ВСУ утром во вторник попытались прорваться на территорию Курской области. Минобороны России в тот же день сообщило, что украинские войска силами до 300 единиц личного состава при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы РФ в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня. По данным врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, пограничники и ВС РФ уничтожили на границе 16 единиц техники ВСУ.
В среду Минобороны РФ сообщило, что в течение ночи подразделения ВС РФ совместно с пограничными органами ФСБ России продолжали уничтожать вооруженные формирования ВСУ в районах Курской области, примыкающих к российско-украинской границе. Ведомство уточнило, что потери украинской армии составили до 260 боевиков и 50 единиц бронетехники, в том числе семь танков, восемь бронетранспортеров, три боевые машины пехоты.
Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
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Вчера, 14:18
 
Курская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествияРеспублика КрымСергей Аксенов (политик)
 
 
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