https://ria.ru/20240807/krym-1964666771.html

Крым готов помочь Курской области после атаки ВСУ, заявил Аксенов

Крым готов помочь Курской области после атаки ВСУ, заявил Аксенов - РИА Новости, 07.08.2024

Крым готов помочь Курской области после атаки ВСУ, заявил Аксенов

Крым готов оказать всю необходимую помощь Курской области, которая подверглась нападению украинских войск, заявил глава республики Сергей Аксенов в своем... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T15:12

2024-08-07T15:12

2024-08-07T15:29

курская область

вооруженные силы украины

происшествия

республика крым

сергей аксенов (политик)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1601011844_0:138:2234:1395_1920x0_80_0_0_3a4bc528975f0f090392524e71ceb970.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости. Крым готов оказать всю необходимую помощь Курской области, которая подверглась нападению украинских войск, заявил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале."Прежде всего, хочу от имени всех крымчан выразить поддержку жителям Курской области, которая подверглась нападению украинских террористов. Мы с вами, друзья! Крым готов оказать всю необходимую помощь братскому региону", - написал Аксенов.ВСУ утром во вторник попытались прорваться на территорию Курской области. Минобороны России в тот же день сообщило, что украинские войска силами до 300 единиц личного состава при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы РФ в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня. По данным врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, пограничники и ВС РФ уничтожили на границе 16 единиц техники ВСУ.В среду Минобороны РФ сообщило, что в течение ночи подразделения ВС РФ совместно с пограничными органами ФСБ России продолжали уничтожать вооруженные формирования ВСУ в районах Курской области, примыкающих к российско-украинской границе. Ведомство уточнило, что потери украинской армии составили до 260 боевиков и 50 единиц бронетехники, в том числе семь танков, восемь бронетранспортеров, три боевые машины пехоты.

https://ria.ru/20240807/putin-1964652638.html

https://ria.ru/20240807/putin--1964649472.html

курская область

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курская область, вооруженные силы украины, происшествия, республика крым, сергей аксенов (политик)