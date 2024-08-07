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Следователи выехали на место крушения самолета в Приморье - РИА Новости, 07.08.2024
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05:28 07.08.2024 (обновлено: 05:39 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/krushenie-1964547846.html
Следователи выехали на место крушения самолета в Приморье
Следователи выехали на место крушения самолета в Приморье - РИА Новости, 07.08.2024
Следователи выехали на место крушения самолета в Приморье
Оперативно-следственная группа выехала на место крушения легкомоторного самолета в Приморье, в котором погибли два человека, сообщает Восточное межрегиональное... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T05:28
2024-08-07T05:39
происшествия
приморский край
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ВЛАДИВОСТОК, 7 авг – РИА Новости. Оперативно-следственная группа выехала на место крушения легкомоторного самолета в Приморье, в котором погибли два человека, сообщает Восточное межрегиональное СУ на транспорте СК России. Во вторник в районе горы Лысая приблизительно в 30 километрах от посадочной площадки Новороссия в Приморском крае пропала связь с легкомоторным воздушным судном Bristell RGRA-5500G, следовавшим по маршруту посадочная площадка Пушистый (Сахалинская область) – посадочная площадка Новороссия (Приморский край). На борту находились два человека. Было возбуждено уголовное дело. В среду утром правительство региона сообщило журналистам, что легкомоторный самолет обнаружен разбитым в двух километрах от населенного пункта Стеклянуха, пассажир и пилот погибли. "В ходе проведения поисково-спасательных мероприятий 7 августа 2024 года в 2,5 километра севернее посадочной площадки Новороссия на сопке Стеклянная Шкотовского района Приморского края обнаружено воздушное судно в разрушенном состоянии, а также тела пилота и пассажира. На месте происшествия выехала следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении. Отмечается, что по факту инцидента расследуется уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
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приморский край
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происшествия, приморский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Приморский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Следователи выехали на место крушения самолета в Приморье

Оперативная группа выехала на место крушения легкомоторного самолета в Приморье

© Дальневосточная транспортная прокуратураМесто крушения самолета в Приморье
Место крушения самолета в Приморье - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© Дальневосточная транспортная прокуратура
Место крушения самолета в Приморье
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ВЛАДИВОСТОК, 7 авг – РИА Новости. Оперативно-следственная группа выехала на место крушения легкомоторного самолета в Приморье, в котором погибли два человека, сообщает Восточное межрегиональное СУ на транспорте СК России.
Во вторник в районе горы Лысая приблизительно в 30 километрах от посадочной площадки Новороссия в Приморском крае пропала связь с легкомоторным воздушным судном Bristell RGRA-5500G, следовавшим по маршруту посадочная площадка Пушистый (Сахалинская область) – посадочная площадка Новороссия (Приморский край). На борту находились два человека. Было возбуждено уголовное дело. В среду утром правительство региона сообщило журналистам, что легкомоторный самолет обнаружен разбитым в двух километрах от населенного пункта Стеклянуха, пассажир и пилот погибли.
"В ходе проведения поисково-спасательных мероприятий 7 августа 2024 года в 2,5 километра севернее посадочной площадки Новороссия на сопке Стеклянная Шкотовского района Приморского края обнаружено воздушное судно в разрушенном состоянии, а также тела пилота и пассажира. На месте происшествия выехала следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по факту инцидента расследуется уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
Международный аэропорт Владивосток (Кневичи) имени В.К. Арсеньева - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
Во Владивостоке аварийно сел самолет
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ПроисшествияПриморский крайРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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